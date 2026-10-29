Grandi imprese
Amplifon, ricavi a 1,76 miliardi nei nove mesi 2026. Utile adjusted +17%, confermate le previsioni
Amplifon chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi a 1,76 miliardi, EBITDA adjusted in crescita del 4,5% e utile adjusted a +16,9%. Vita conferma gli obiettivi.
Amplifon chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 1,76 miliardi di euro, in aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita organica raggiunge il 3,5%, mentre migliorano i principali indicatori di redditività. Il gruppo conferma le previsioni per l’intero esercizio.
L’EBITDA adjusted sale a 412,8 milioni di euro, in crescita del 4,5%, con un margine del 23,4%, superiore di 80 punti base rispetto all’anno precedente. L’EBIT adjusted raggiunge 222 milioni (+11,5%) e l’utile netto adjusted si attesta a 128,2 milioni, in aumento del 16,9%. L’utile netto contabile scende invece a 58,4 milioni, anche per effetto di oneri non ricorrenti.
Nel terzo trimestre i ricavi raggiungono 575 milioni di euro (+2,1%), con una crescita organica del 3,6%. L’EBITDA adjusted aumenta del 7% e l’utile netto adjusted del 38,7%, a 26,6 milioni.
«I risultati del terzo trimestre confermano il solido momentum della nostra performance, con una crescita organica molto positiva e un significativo incremento della profittabilità, sostenuto dalla leva operativa e dai benefici del programma Fit4Growth», dichiara Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon.
Il miglioramento della redditività riflette anche gli interventi di razionalizzazione della rete commerciale, con oltre 230 cliniche chiuse dall’avvio del programma Fit4Growth, e la cessione delle attività nel Regno Unito e in India.
Positiva la generazione di cassa: il free cash flow adjusted raggiunge 79,1 milioni, più del doppio rispetto ai 33,2 milioni del 2025. L’indebitamento finanziario netto pro forma si attesta a 1,05 miliardi.
Per il 2026 Amplifon conferma una crescita organica superiore al 3% e un miglioramento del margine EBITDA adjusted di circa 100 punti base. Prosegue intanto la preparazione dell’integrazione con GN Hearing, la cui acquisizione dovrebbe concludersi entro l’anno, subordinatamente alle autorizzazioni e alle altre condizioni previste.
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