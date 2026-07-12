Senato USA. Il fallimento DEM in Maine. Il laboratorio DEM: come costruire una nuova classe dirigente?

Il ritiro della candidatura di Graham Platner in Maine non è l’ennesimo scandalo elettorale americano. La sua parabola racconta qualcosa di molto più importante: la difficoltà del Partito Democratico nel costruire una nuova classe dirigente capace di competere nell’America del secondo mandato di Donald Trump.

Per alcune settimane Platner era sembrato il candidato perfetto.

Veterano, pescatore di ostriche, outsider rispetto all’establishment democratico del Maine, linguaggio diretto, attenzione al lavoro e alle comunità locali. Aveva conquistato le primarie con un consenso straordinario, convincendo molti osservatori che fosse finalmente emerso il profilo capace di contendere a Sen. Susan Collins (eletta ininterrottamente dal 1996) un seggio che i Democratici inseguono da anni.

Poi tutto è crollato. Le accuse emerse nelle settimane successive hanno costretto il partito a chiedere il suo ritiro, aprendo una procedura straordinaria per la sostituzione del candidato.

La vicenda rappresenta il fallimento di un metodo.

Platner non era stato imposto dall’apparato nazionale del Partito Democratico. Al contrario. Era nato come candidato di rottura, sostenuto dalla base progressista, da molti indipendenti e da quell’area politica che guarda a Sen. Bernie Sanders (VT-2006) come al punto di riferimento di una nuova sinistra economica americana.

L’establishment lo aveva accettato. Non lo aveva costruito, ma aveva guardato con occhio estremamente favorevole alla sua crescita al punto da convincere il candidato più naturale, l’ex governatrice Janet Mills a farsi da parte

Il problema è che il processo di verifica del candidato è apparso largamente insufficiente. L’entusiasmo ha preceduto il controllo. La ricerca dell’outsider ha prevalso sulla prudenza. È un errore che va ben oltre il Maine.

Guardando alle principali competizioni senatoriali del 2026 emerge infatti un fenomeno molto più ampio. Il Partito Democratico sta sperimentando, quasi contemporaneamente, diversi modelli di rinnovamento della propria classe dirigente.

Il caso più interessante è probabilmente il Michigan (primarie il prossimo 4 agosto: ne parleremo nelle prossime settimane)

Qui Abdul El-Sayed rappresenta la versione più strutturata del nuovo populismo progressista. Medico, già responsabile della sanità pubblica di Detroit, sostenuto da Sen. Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, costruisce la propria campagna attorno a pochi messaggi molto chiari: ridurre il potere delle grandi corporation, rafforzare il sistema sanitario pubblico, limitare l’influenza del denaro nella politica e ricostruire un rapporto diretto con il mondo del lavoro.

Non è un outsider improvvisato come Platner. Ha già amministrato, ha già corso per importanti cariche elettive, dispone di una rete organizzativa nazionale e affronta un processo di scrutinio pubblico molto più rigoroso. Ma l’intuizione politica è la stessa: il Partito Democratico deve tornare a parlare soprattutto di potere economico, lavoro e disuguaglianze.

In Iowa Josh Turek interpreta una versione completamente diversa dello stesso progetto.

Il suo populismo non nasce nelle metropoli progressiste, ma nelle comunità rurali del Midwest. Parla di agricoltura, sanità, famiglie, salari, piccole città e sviluppo locale. È meno ideologico, meno identitario e profondamente radicato nella cultura politica della prateria americana. L’obiettivo è riconquistare quegli elettori che un tempo votavano democratico e che oggi sostengono Donald Trump.

In Texas James Talarico sperimenta un’altra strada ancora.

Progressista sui temi economici, utilizza però un linguaggio fortemente religioso e morale. Contrappone il Vangelo sociale alla concentrazione della ricchezza, la dignità del lavoro agli interessi delle grandi lobby, la comunità al privilegio. È un tentativo di ricostruire un populismo democratico che possa parlare anche all’America religiosa senza rinunciare alle tradizionali battaglie del partito.

Il Nebraska rappresenta forse l’esperimento più radicale.

Qui il Partito Democratico ha sostanzialmente rinunciato a costruire un proprio candidato competitivo, scegliendo di sostenere l’indipendente Dan Osborn. La decisione è semplice quanto rivoluzionaria: in alcuni Stati il marchio democratico rappresenta un limite elettorale maggiore della sua assenza. Meglio allora sostenere un candidato sindacale, indipendente dai due partiti, capace di parlare direttamente agli operai e agli elettori moderati.

Anche il Minnesota (primarie il prossimo 11 agosto) racconta lo stesso dibattito. Peggy Flanagan rappresenta la costruzione di una nuova coalizione progressista fondata su giovani, sindacati, comunità indigene e organizzazioni di base. La sua sfida contro un profilo più moderato non riguarda soltanto il posizionamento ideologico.

Riguarda soprattutto la domanda che attraversa oggi tutto il Partito Democratico: chi può ricostruire una maggioranza nazionale?

Guardando insieme queste candidature emerge una trasformazione che va oltre le singole campagne elettorali.

In realtà, non siamo più di fronte a una semplice successione di candidature innovative. Sta prendendo forma una rete interna al Partito Democratico. Per la prima volta dall’ascesa di Sen. Bernie Sanders (VT-2006), una parte consistente della sinistra democratica non si limita più a influenzare il dibattito del partito: sta cercando di costruire una nuova classe dirigente nazionale. L’obiettivo non è soltanto spostare il programma politico, ma conquistare progressivamente i luoghi nei quali vengono selezionati sindaci, deputati, senatori e, in prospettiva, il futuro candidato alla Casa Bianca.

Per comprendere questa trasformazione occorre guardare alla storia recente del Partito Democratico.

Negli anni Novanta il modello dei New Democrats di Bill Clinton cercava candidati moderati, pragmatici, capaci di conquistare il centro politico, dialogare con il mondo delle imprese e rassicurare Wall Street senza rinunciare ai tradizionali valori democratici.

Con Barack Obama il baricentro si spostò. Il candidato ideale divenne inclusivo, multietnico, tecnocratico, capace di tenere insieme progressisti e moderati dentro una grande coalizione urbana e suburbana fondata anche sul sostegno dell’economia dell’innovazione, delle professioni qualificate e dei grandi centri metropolitani.

Oggi quella coalizione non appare più sufficiente. I nuovi candidati cercano di costruirne un’altra.

La nuova generazione di candidati parte da una diagnosi diversa: il Partito Democratico ha progressivamente smarrito il rapporto con una parte dell’America del lavoro, delle piccole comunità e delle classi medie impoverite.

Per questo il nuovo candidato ideale non è tanto il moderato capace di rassicurare il centro quanto il populista capace di convincere gli elettori che sia possibile redistribuire il potere economico prima ancora della ricchezza.

Dal punto di vista sociale puntano su lavoratori, sindacati, giovani, comunità locali, indipendenti e su quella parte dell’elettorato popolare che ritiene di aver perso potere economico negli ultimi decenni.

Non tutto il sindacato americano sostiene questa nuova sinistra. L’AFL-CIO continua a rappresentare un mondo articolato e spesso pragmatico.

Tuttavia, alcune organizzazioni stanno diventando protagoniste di questa nuova stagione politica. La United Auto Workers, numerosi sindacati degli insegnanti, il National Nurses United e molte organizzazioni locali vedono in questi candidati interlocutori privilegiati per rilanciare una politica centrata su salari, contrattazione collettiva, diritti del lavoro e redistribuzione del potere economico.

La scelta del Nebraska di sostenere Dan Osborn, candidato indipendente con una forte identità sindacale, rappresenta probabilmente l’esempio più avanzato di questa convergenza.

Questa trasformazione sta formando un vero e proprio ecosistema politico.

Sul piano della leadership i punti di riferimento restano Sen. Bernie Sanders (VT-2006) e Sen. Elizabeth Warren (MA-2012), ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti Alexandria Ocasio-Cortez e una nuova generazione di amministratori locali.

Il successo di Zohran Mamdani a New York ha rappresentato un passaggio decisivo. Per la prima volta una candidatura apertamente progressista, costruita quasi esclusivamente attraverso piccoli donatori, volontari e mobilitazione territoriale, ha dimostrato di poter conquistare una delle più importanti città americane.

Ancora più significativo è quanto accaduto subito dopo. Alcuni candidati sostenuti da Mamdani nelle primarie democratiche per la Camera dei Rappresentanti hanno ottenuto importanti vittorie, dimostrando che il modello organizzativo sperimentato a New York può contribuire direttamente alla selezione della futura classe dirigente democratica.

Uno degli elementi più innovativi riguarda il finanziamento delle campagne.

Negli anni di Clinton e, in parte, di Obama, il Partito Democratico aveva costruito un rapporto relativamente stabile con il mondo della finanza, della tecnologia, delle professioni e dei grandi donatori liberal.

La nuova area progressista cerca invece di ridurre la dipendenza dai corporate PAC e dai grandi finanziatori tradizionali.

Il modello resta quello inaugurato da Sen. Bernie Sanders: migliaia di piccoli contributi individuali, raccolte online, campagne digitali, sottoscrizioni ricorrenti e una forte mobilitazione di volontari.

Questa scelta modifica profondamente anche il rapporto tra candidato e partito. Chi costruisce la propria campagna attraverso centinaia di migliaia di piccoli donatori dipende meno dagli apparati nazionali e può sviluppare una maggiore autonomia politica.

È una strategia che presenta vantaggi e rischi. Rafforza l’autonomia del candidato rispetto ai grandi interessi organizzati e ne aumenta la credibilità quando parla di disuguaglianze e concentrazione del potere economico.

Ma rende anche le campagne molto più dipendenti dall’entusiasmo della base militante, che spesso coincide con l’elettorato delle primarie e non necessariamente con quello delle elezioni generali.

Il caso Platner rappresenta il lato oscuro di questa trasformazione.

Quando un partito sceglie di aprire la selezione dei propri dirigenti agli outsider deve rafforzare, non indebolire, i meccanismi di verifica. L’autenticità non può sostituire l’affidabilità. La capacità di mobilitare i volontari non può sostituire la solidità personale. L’entusiasmo dei social network non può sostituire il controllo rigoroso delle candidature. È questa, probabilmente, la lezione più importante del Maine.

La domanda che attraversa oggi il Partito Democratico non è più se scegliere candidati moderati o progressisti.

La domanda è molto più profonda. Può nascere una nuova classe dirigente capace di ricostruire un rapporto credibile con l’America del lavoro senza perdere la capacità di vincere negli Stati decisivi?

Il caso Platner dimostra che il carisma e l’autenticità non bastano. Servono organizzazione, selezione rigorosa delle candidature, solidità personale e capacità di reggere il confronto con campagne elettorali sempre più aggressive.

Il Michigan, il Texas, l’Iowa, il Nebraska, il Minnesota e perfino New York rappresentano oggi laboratori diversi della stessa ricerca.

Ciascuno propone una risposta differente, ma tutti condividono la stessa intuizione: la competizione politica americana dei prossimi anni si giocherà sempre meno sul tradizionale asse moderati-progressisti e sempre più sulla capacità di rappresentare chi ritiene di aver perso potere economico e sicurezza sociale.

Questo esperimento politico, però, non produce gli stessi risultati ovunque.

Il Colorado ha dimostrato con chiarezza che la vittoria di candidature vicine al populismo progressista non è scontata.

Sen. John Hickenlooper è stato riconfermato dalle primarie per un secondo mandato, sconfiggendo nettamente Julie Gonzales, una delle figure emergenti della nuova sinistra democratica del Colorado. È il segnale che, almeno in alcuni Stati decisivi, una parte consistente dell’elettorato democratico continua a privilegiare candidati percepiti come più affidabili e più capaci di conquistare il centro politico.

Il Partito Repubblicano, nel bene o nel male, ha già completato la sua trasformazione. Il trumpismo ha ridefinito leadership, finanziatori, base sociale e criteri di selezione della propria classe dirigente.

I Democratici stanno ancora costruendo il loro modello.

Platner è stato il primo esperimento fallito. Mamdani rappresenta il primo successo organizzativo.

Il Colorado indica che la nuova sinistra è tutt’altro che egemone nel partito

El-Sayed in Michigan sarà il prossimo banco di prova per verificare consistenza e forza elettorale di una nuova generazione politica e nuove parole d’ordine

Se questa nuova rete di movimenti, amministratori locali, sindacati e piccoli donatori riuscirà a trasformarsi in una classe dirigente stabile e in una coalizione elettoralmente vincente in Stati decisivi (per il Senato e per la Casa Bianca) il Partito Democratico potrebbe vivere una trasformazione paragonabile a quella che il trumpismo ha prodotto nel GOP.

Ed è probabilmente questa, più ancora delle singole elezioni senatorie del 2026, la vera partita politica che prepara le presidenziali del 2028.