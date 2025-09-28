Il Paese che comprato più armi dall’Italia, nel 2024, è stato l’Indonesia (1,25 miliardi di euro), seguita da Francia (591 milioni), Nigeria (481 milioni), Regno Unito (360 milioni) e Germania (357 milioni). Anche a fronte di questi dati si vede come i 6 milioni spesi da Israele rappresentino effettivamente una cifra marginale.