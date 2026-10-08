Oltre 50 petizionari riuniti a New York per difendere il diritto inalienabile del popolo saharawi

Oltre 50 petizionari e rappresentanti della società civile si riuniscono a New York per difendere il diritto del popolo saharawi all’autodeterminazione. Davanti alla Quarta Commissione dell’ONU denunciano la riduzione degli aiuti ai campi profughi, le violazioni dei diritti umani e l’assenza di un meccanismo indipendente di monitoraggio nel Sahara Occidentale.

Una questione di decolonizzazione ancora irrisolta

A New York, oltre cinquanta petizionari e rappresentanti della società civile provenienti da diversi continenti partecipano a una missione internazionale a sostegno del diritto del popolo saharawi di decidere liberamente il proprio futuro. Davanti alla Quarta Commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, incaricata delle questioni di decolonizzazione, intendono ricordare che il Sahara Occidentale resta una questione di decolonizzazione irrisolta.

Nel suo intervento del 6 ottobre 2026, Akihisa Matsuno, dell’associazione giapponese Friends of Western Sahara, ha raccontato la propria esperienza. Nel 2017, durante una visita nel Sahara Occidentale, era stato arrestato dalla polizia e poi espulso dal territorio meno di mezz’ora dopo il suo arrivo nella sede di un’organizzazione saharawi per la difesa dei diritti umani.

— Questa esperienza mi ha insegnato qualcosa di molto semplice — ha dichiarato davanti alla Commissione —: nel Sahara Occidentale occupato non c’è libertà.

Secondo Matsuno, le autorità cercano di impedire al mondo esterno di conoscere la realtà del territorio. Ha difeso il principio secondo cui il popolo saharawi deve poter decidere del proprio futuro, richiamando la sua esperienza con la missione delle Nazioni Unite che aveva organizzato il referendum a Timor Est.

— Lasciamo che sia il popolo del Sahara Occidentale a decidere del proprio futuro.

Gli aiuti non possono restare provvisori per sempre

Alla questione politica si aggiunge un’emergenza materiale. Nei campi profughi saharawi, vicino a Tindouf, intere generazioni vivono da decenni in una condizione di quasi totale dipendenza dagli aiuti internazionali. Mentre i bisogni aumentano, i finanziamenti diminuiscono. Questa riduzione mette a rischio la distribuzione di generi alimentari, i programmi nutrizionali, l’accesso all’acqua e i servizi sanitari. Le conseguenze sono particolarmente gravi per i bambini, le donne incinte, le madri che allattano, gli anziani e le famiglie più vulnerabili.

Il Comitato svizzero di sostegno al popolo saharawi descrive così gli effetti immediati dei tagli agli aiuti:

— La riduzione degli aiuti non significa soltanto avere meno risorse a disposizione. Significa meno pasti, un’alimentazione meno varia, più anemia e un rischio maggiore di malnutrizione infantile.

Il suo appello agli Stati è concreto: garantire finanziamenti sufficienti per mantenere le razioni alimentari, rafforzare i programmi nutrizionali e assicurare l’accesso all’acqua e alle cure essenziali. Una crisi umanitaria non diventa meno urgente solo perché dura da molto tempo. Al contrario, la sua durata dovrebbe imporre una risposta più stabile, prevedibile e duratura.

— I contributi una tantum non possono sostituire gli impegni pluriennali — ricorda il Comitato. — La popolazione saharawi non deve diventare vittima della stanchezza dei donatori né della concorrenza tra le crisi.

Diritti umani: presenza internazionale senza un monitoraggio adeguato

La situazione umanitaria non può essere separata dalla questione politica né da quella dei diritti umani. Nei territori occupati del Sahara Occidentale, le delegazioni denunciano restrizioni alle libertà fondamentali, violazioni del diritto di manifestare e della libertà di espressione, nonché la detenzione arbitraria di prigionieri politici saharawi nelle carceri marocchine. Un gruppo di detenuti avrebbe iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le proprie condizioni di detenzione e chiedere il trasferimento in carceri situate nel Sahara Occidentale occupato, più vicine alle loro famiglie.

Il Comitato svizzero chiede che i difensori saharawi siano protetti e che vengano avviate indagini indipendenti sulle denunce di tortura, sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie. Denuncia inoltre gli ostacoli frapposti agli osservatori indipendenti, ai giornalisti e ai meccanismi delle Nazioni Unite.

— Non può esserci una missione internazionale in un territorio conteso senza la capacità effettiva di documentare le violazioni e proteggere le vittime — sostiene il Comitato.

La MINURSO, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 ottobre 2026, resta legata all’organizzazione di un referendum che permetta al popolo saharawi di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione. La missione svolge inoltre un ruolo nel mantenimento del cessate il fuoco e nel monitoraggio della situazione militare. Il suo mandato, tuttavia, non prevede un meccanismo specifico e indipendente di monitoraggio dei diritti umani.

Le delegazioni chiedono di preservare l’obiettivo iniziale della missione e di rafforzare la presenza delle Nazioni Unite attraverso la creazione di un meccanismo imparziale e permanente di monitoraggio e rendicontazione. Chiedono inoltre libero accesso al territorio e ai campi profughi. Questa richiesta mette in luce una contraddizione: monitorare la situazione militare non basta se le denunce di violazioni dei diritti umani restano prive di un controllo indipendente.

«Lasciamo che sia il popolo a decidere»

Akihisa Matsuno ha parlato anche dell’accampamento di protesta di Gdeim Izik, nel 2010, e dei processi che ne seguirono contro venticinque saharawi. Quindici di loro erano nati dopo il 1975, ha ricordato; molti conservavano pochi ricordi del periodo precedente all’occupazione. A suo avviso, quell’episodio dimostra che lo sviluppo materiale non risolve la mancanza di libertà politica.

— L’istruzione può rendere più evidente la contraddizione tra sviluppo e libertà politica — ha affermato.

Il messaggio degli oltre cinquanta petizionari riuniti a New York è rivolto agli Stati membri e al Consiglio di sicurezza: gli aiuti umanitari non possono sostituire una soluzione politica e la gestione dello status quo non può prendere il posto della pace. Come riassume il Comitato svizzero, la comunità internazionale non può finanziare l’emergenza senza affrontarne le cause politiche, né parlare di pace impedendo al contempo il monitoraggio del rispetto dei diritti umani.

Tra i campi profughi e i territori occupati resta una domanda decisiva: la comunità internazionale si limiterà a gestire le conseguenze del conflitto o garantirà le condizioni necessarie affinché il popolo saharawi possa decidere liberamente del proprio futuro?