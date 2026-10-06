Sahara Occidentale: vivere sotto l’occupazione, partire senza ritorno o scegliere un’altra strada?

Nel Sahara Occidentale, repressione, detenzioni e assenza di libertà spingono molti sahrawi all’esilio. Il futuro del popolo resta legato al mandato della MINURSO, al monitoraggio dei diritti umani e a una soluzione politica fondata sull’autodeterminazione.

La repressione e l’assenza di prospettive nei territori occupati del Sahara Occidentale starebbero spingendo numerosi sahrawi verso l’esilio. Secondo diverse testimonianze, alcuni uomini originari dei territori occupati sarebbero stati incarcerati, successivamente liberati con pene sospese e poi sottoposti a intimidazioni e pressioni affinché lasciassero il territorio.

In alcuni casi, queste persone sarebbero state aiutate a partire a condizione che acquistassero un biglietto di sola andata. Anche le loro famiglie sarebbero state avvertite e invitate a dissuaderle dal rientro. L’esilio cesserebbe così di essere una scelta libera per trasformarsi in una forma di espulsione silenziosa.

Dai territori occupati alla Guyana francese

Alcuni sahrawi arrivano nella Guyana francese dopo essere transitati dal Brasile, dove possono entrare senza visto. Le condizioni di vita e di accoglienza nella Guyana francese sarebbero estremamente difficili. Tuttavia, per chi proviene dai territori occupati, tali difficoltà possono apparire preferibili alla repressione, alla sorveglianza e alla precarietà che subirebbero sotto l’occupazione marocchina.

La questione migratoria non può essere separata da quella politica. Dietro ogni arrivo si trova una storia di incarcerazione, intimidazioni, sfollamento e assenza di prospettive. Lasciare il territorio appare, in molti casi, come l’unica possibilità per sfuggire a una situazione ritenuta insostenibile.

La gioventù sahrawi sarebbe particolarmente esposta. Le limitazioni delle libertà pubbliche, la persecuzione delle espressioni politiche e la criminalizzazione delle rivendicazioni nazionali starebbero distruggendo le prospettive di un’intera generazione. Questa situazione è stata descritta come una forma di «genocidio della gioventù sahrawi», un’espressione utilizzata per mettere in evidenza la distruzione sistematica delle sue possibilità di futuro.

È stato tuttavia sottolineato che le persone menzionate non avrebbero commesso alcun atto terroristico. La criminalizzazione della rivendicazione politica non può giustificare la violazione dei diritti fondamentali né sostituire un’indagine basata su prove.

Detenzioni, scioperi della fame e assenza di controllo internazionale

È stato inoltre segnalato il caso di Asfari, in particolare il suo sciopero della fame e il divieto imposto alla famiglia di fargli visita. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura avrebbe chiesto un’indagine indipendente sulle condizioni della sua detenzione e su quelle degli altri prigionieri sahrawi.

L’accesso delle famiglie alle persone detenute costituisce una garanzia fondamentale. Impedire tali visite aggrava l’isolamento dei prigionieri e rende più difficile il controllo delle loro condizioni di detenzione.

L’assenza di un meccanismo internazionale indipendente per il monitoraggio dei diritti umani resta una delle principali debolezze del dispositivo delle Nazioni Unite nel Sahara Occidentale. Da anni si chiede che la MINURSO disponga di competenze specifiche per osservare, documentare e riferire sulla situazione dei diritti umani.

Senza questo meccanismo, la comunità internazionale dipende da informazioni frammentarie e incontra grandi difficoltà nel verificare le denunce. La popolazione civile rimane così esposta, mentre la missione internazionale non dispone di strumenti sufficienti per garantire una protezione effettiva.

La MINURSO di fronte a un momento decisivo

Il rinnovo del mandato della MINURSO avviene in un momento particolarmente delicato. I negoziati politici non hanno permesso di raggiungere un accordo e la missione continua ad affrontare importanti limitazioni.

La sua scomparsa o il suo indebolimento non risolverebbero il conflitto. Al contrario, potrebbero aggravare la situazione della popolazione sahrawi e ridurre ulteriormente la presenza internazionale nel territorio. La continuità della missione dovrebbe essere accompagnata da un mandato chiaro in materia di diritti umani e da garanzie concrete per la sua applicazione.

La MINURSO non può limitarsi ad accompagnare un processo politico bloccato. Deve anche contribuire a creare le condizioni minime di fiducia e protezione necessarie per la ripresa di negoziati credibili.

L’autonomia senza consultazione popolare

Il Marocco sostiene un piano di autonomia per il Sahara Occidentale, mentre i rappresentanti sahrawi rivendicano il diritto di decidere liberamente il proprio futuro. La contraddizione è evidente: come può essere applicato un piano di autonomia se la popolazione interessata non ha avuto la possibilità di accettarlo attraverso una consultazione libera?

La questione del corpo elettorale resta fondamentale. Chi ha il diritto di votare? Quale popolazione deve essere consultata? Quali garanzie permetterebbero di assicurare che la consultazione sia libera, imparziale e conforme al diritto internazionale?

Il referendum inizialmente previsto non è mai stato organizzato, anche a causa delle difficoltà legate alla definizione del corpo elettorale. Da allora, la realtà demografica e politica del territorio è cambiata. Tuttavia, l’impossibilità di organizzare il referendum non può comportare la cancellazione del diritto della popolazione sahrawi a partecipare alla determinazione del proprio futuro.

Il piano Baker, che all’epoca rappresentava una delle principali proposte di soluzione, non sembra più applicabile alla situazione attuale. Al tempo stesso, il contenuto dettagliato della proposta di autonomia marocchina, raccolto in un documento di diverse decine di pagine, non sembrerebbe sufficientemente conosciuto dalla popolazione interessata né accessibile a un dibattito pubblico trasparente.

Una soluzione politica non può essere definita esclusivamente attraverso accordi tra le parti dotate del maggiore peso diplomatico. Deve includere la popolazione il cui futuro è direttamente coinvolto.

Una risoluzione ambigua e un processo bloccato

La risoluzione 2797 ha suscitato preoccupazione per le diverse interpretazioni a cui potrebbe prestarsi e per il rischio che i suoi effetti penalizzino la popolazione sahrawi. L’equilibrio delle forze sembra attualmente pendere a favore del Marocco, mentre i negoziati restano fermi.

Nel 2007 le parti avevano avviato dei colloqui, ma il processo si era successivamente interrotto. Da allora, la diplomazia internazionale ha moltiplicato le dichiarazioni senza riuscire a modificare in modo significativo i rapporti di forza né a creare le condizioni per un accordo accettabile.

La prossima risoluzione sul Sahara Occidentale dovrebbe chiarire gli obiettivi del processo politico, riaffermare il diritto internazionale e stabilire garanzie concrete per la partecipazione della popolazione sahrawi. Senza questi chiarimenti, il linguaggio diplomatico rischia di trasformarsi in uno strumento per amministrare indefinitamente il conflitto.

L’aiuto umanitario non può sostituire una soluzione politica

L’aiuto umanitario resta indispensabile per le popolazioni rifugiate. Tuttavia, non può sostituire una soluzione politica né diventare una risposta permanente a un conflitto irrisolto da decenni.

L’assistenza internazionale permette di alleviare la sofferenza, ma non elimina le cause dello sfollamento e non garantisce il diritto della popolazione sahrawi a decidere il proprio futuro. I campi profughi non possono trasformarsi in una struttura permanente di sopravvivenza, né l’aiuto umanitario può compensare l’assenza di una soluzione giusta.

Il futuro del Sahara Occidentale richiede il mantenimento dell’assistenza umanitaria, la protezione dei prigionieri, la garanzia dei contatti con le famiglie, il rafforzamento del mandato della MINURSO e l’introduzione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani. Richiede inoltre la ripresa di negoziati seri sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Il Sahara Occidentale continua a rappresentare una prova per la credibilità del sistema internazionale. Se il diritto all’autodeterminazione dipende dal peso diplomatico delle parti, il diritto internazionale smette di essere un principio universale e diventa uno strumento selettivo. La questione sahrawi richiede protezione, trasparenza e una soluzione politica che non venga costruita ai margini della popolazione interessata.