Trump è il dominus dell’opinione pubblica e l’Europa rischia di frammentarsi

Come sottolineato dai sondaggi, il dominus dell’opinione pubblica, anche di casa nostra, è Donald Trump, e un’Europa alle prese con i nuovi equilibri e i rischi sempre più concreti di una frammentazione

La scena internazionale sta vivendo un grande fermento. Si è recentemente insediato il 47° Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, Israele ed Hamas, dopo quindici mesi di combattimenti hanno raggiunto un accordo per una prima fase di tregua che durerà sei settimane, l’escalation armata in Siria, l’invasione russa dell’Ucraina che continua, il rilascio della giornalista italiana Cecilia Sala che ha visto la triangolazione politico-diplomatica di Italia, Stati Uniti ed Iran, il recente World Future Energy Summit ad Abu Dhabi con la Presidente Meloni che ha parlato del desiderio di rendere l’Italia un hub per i flussi energetici tra l’Europa e l’Africa.

Per provare a dare una chiave di lettura all’attuale contesto internazionale, alla ripresa dell’attività, e al crocevia tra equilibri, sempre più difficili da trovare, e squilibri, spesso sempre più evidenti, il think tank Dialoghi, nato nel laboratorio di idee di ESSE-CI AVVOCATI ed SCNET per favorire il confronto tra la sfera del diritto, le imprese, ed il mondo delle istituzioni, ha organizzato un talk con Nicoletta Pirozzi dell’Istituto Affari Internazionali, l’imprenditore ed opinionista Alberto Forchielli, Massimo Nicolazzi, tra i massimi esperti di energia, Professore di Economia delle Fonti Energetiche all’Università di Torino, e Livio Gigliuto, Presidente dell’Istituto Piepoli.

Ne è emerso un quadro incerto, soprattutto per quello che riguarda gli Stati Uniti d’America, anche se – come sottolineato dai sondaggi – il dominus dell’opinione pubblica, anche di casa nostra, è Donald Trump, e un’Europa alle prese con i nuovi equilibri e i rischi sempre più concreti di una frammentazione. Ma siamo sicuri di non sopravvalutare il peso della geopolitica e della politica sui meccanismi di formazione di prezzo delle fonti energetiche?

Guarda il video completo: