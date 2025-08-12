Ucraina Alaska

Geopolitica

Ucraina, la dichiarazione dell’UE in vista del summit Trump-Putin

di redazione

Il 15 agosto, in Alaska, a soli novanta kilometri dalla Russia, si terrà il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina. L’Unione Europea, esclusa, ha diffuso una dichiarazione congiunta

12 Agosto 2025

Noi, i Leader dell’Unione Europea, accogliamo con favore gli sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per raggiungere una pace giusta e duratura e la sicurezza per l’Ucraina.

Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, inclusi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e il principio che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza.

Il popolo ucraino deve avere la libertà di decidere il proprio futuro. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina. Negoziati significativi possono avvenire solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità.

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e internazionale. Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.

L’Unione Europea, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner affini, continuerà a fornire supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina, mentre l’Ucraina esercita il suo diritto intrinseco di autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e imporre misure restrittive contro la Federazione Russa.

Un’Ucraina capace di difendersi efficacemente è parte integrante di qualsiasi futura garanzia di sicurezza. L’Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale, nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.

L’Unione Europea sottolinea il diritto intrinseco dell’Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione all’UE.

L’Ungheria non si associa a questa Dichiarazione.

Donald Trump russia Stati Uniti ucraina Unione europea vladimir putin
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Carlo Messina, a.d. Intesa Sanpaolo, che annuncia un utile record nel primo semestre del 2025 Finanza

Intesa Sanpaolo: superati gli obiettivi sociali del Piano di Impresa 2022-2025

di redazione

Claudia Vassena, Intesa Sanpaolo Economia

Vassena (Intesa Sanpaolo): “Riparte domanda di mutui, attenzione a giovani e case green”

di redazione

Nel report sul comparto agroalimentare italiano 2025 di BPER si evidenzia la leadership italiana nel settore, ma anche le sfide che riguardano il prossimo futuro Agricoltura

Rapporto sull’agroalimentare 2025 di BPER Banca: con 676 miliardi Italia leader in Europa

di redazione

emergenza incendi Ambiente

Emergenza incendi, da inizio anno bruciati l’equivalente di 79mila campi da calcio

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.