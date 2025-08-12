Ucraina, la dichiarazione dell’UE in vista del summit Trump-Putin

Il 15 agosto, in Alaska, a soli novanta kilometri dalla Russia, si terrà il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina. L’Unione Europea, esclusa, ha diffuso una dichiarazione congiunta

Noi, i Leader dell’Unione Europea, accogliamo con favore gli sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per raggiungere una pace giusta e duratura e la sicurezza per l’Ucraina.

Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, inclusi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e il principio che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza.

Il popolo ucraino deve avere la libertà di decidere il proprio futuro. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina. Negoziati significativi possono avvenire solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità.

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e internazionale. Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.

L’Unione Europea, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner affini, continuerà a fornire supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina, mentre l’Ucraina esercita il suo diritto intrinseco di autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e imporre misure restrittive contro la Federazione Russa.

Un’Ucraina capace di difendersi efficacemente è parte integrante di qualsiasi futura garanzia di sicurezza. L’Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale, nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.

L’Unione Europea sottolinea il diritto intrinseco dell’Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione all’UE.

L’Ungheria non si associa a questa Dichiarazione.