Geopolitica
Ucraina, la dichiarazione dell’UE in vista del summit Trump-Putin
Il 15 agosto, in Alaska, a soli novanta kilometri dalla Russia, si terrà il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina. L’Unione Europea, esclusa, ha diffuso una dichiarazione congiunta
Noi, i Leader dell’Unione Europea, accogliamo con favore gli sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per raggiungere una pace giusta e duratura e la sicurezza per l’Ucraina.
Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, inclusi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e il principio che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza.
La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e internazionale. Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.
L’Unione Europea, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner affini, continuerà a fornire supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina, mentre l’Ucraina esercita il suo diritto intrinseco di autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e imporre misure restrittive contro la Federazione Russa.
Un’Ucraina capace di difendersi efficacemente è parte integrante di qualsiasi futura garanzia di sicurezza. L’Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale, nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.
L’Unione Europea sottolinea il diritto intrinseco dell’Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione all’UE.
L’Ungheria non si associa a questa Dichiarazione.
