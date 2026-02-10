Intesa Sanpaolo: al via la 4a edizione del “Next Generation Executive Program”

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha lanciato la quarta edizione del “Next Generation Executive Program”, l’ambizioso percorso formativo biennale (2026-2028) dedicato alla crescita dei giovani professionisti della Banca. Realizzata in sinergia con SDA Bocconi School of Management e Digit’ED, l’iniziativa coinvolge quest’anno una nuova classe di talenti, portando a 200 il numero complessivo di under 35 formati all’interno della Divisione, tra sedi italiane ed estere.

Il Next Generation Executive Program risponde alla necessità di navigare in un mercato finanziario sempre più complesso. I contenuti didattici sono stati aggiornati per includere le frontiere dell’intelligenza artificiale, l’innovazione digitale e l’analisi dei nuovi scenari geopolitici e macroeconomici. Strutturato in circa 150 ore di formazione, il percorso alterna lezioni frontali, sessioni digitali e attività di action learning, culminando in un Project Work finale che vede il coinvolgimento diretto dei manager del Gruppo.

Roberta Accettura, Head of Human Resources & Change Management della Divisione IMI CIB, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Operare nel CIB richiede oggi la capacità di interpretare cambiamenti tecnologici rapidi. Con questa edizione confermiamo l’impegno a sviluppare competenze manageriali integrando le nuove tecnologie per affrontare l’incertezza”.

Il Next Generation Executive Program si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina, volta a valorizzare il capitale umano e promuovere l’occupabilità giovanile. Attraverso investimenti continui nella formazione d’eccellenza, la Banca punta non solo all’aggiornamento tecnico, ma anche all’inclusione educativa, consolidando il proprio ruolo di leader attento alla riduzione delle disuguaglianze e allo sviluppo delle leadership del futuro.