Intesa Sanpaolo rafforza la leadership nel Wealth Management: 909 miliardi gestiti, sesta in Europa

Nel primo semestre 2025 il polo che riunisce il private banking, le assicurazioni e l’asset management di Intesa Sanpaolo ha generato un utile netto consolidato di 1,6 miliardi e contribuisce al 42% del risultato lordo del gruppo.

Intesa Sanpaolo consolida il suo ruolo di leader nel settore del wealth management, gestendo 909 miliardi di euro di asset della clientela. È quanto emerso dalla conferenza stampa dedicata ai risultati semestrali 2025 dell’area Wealth Management Divisions, che riunisce private banking, asset management e assicurazioni sotto la guida di Tommaso Corcos.

Il polo che unisce fabbriche prodotto, consulenti finanziari e private banker rappresenta oggi uno dei principali motori di crescita del gruppo, contribuendo al 42% del risultato corrente lordo di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato Corcos. Nel primo semestre l’utile netto consolidato è stato di 1,6 miliardi di euro, con proventi operativi netti pari a 3,1 miliardi e un rapporto cost/income al 25%, il migliore mai registrato. “Oggi le Divisioni Asset Management, Insurance e Private Banking di Intesa Sanpaolo – ha commentato Corcos, si posizionano al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato. La creazione del Polo del Wealth Management, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker, ci ha portato a gestire 909 miliardi di euro della clientela. La valorizzazione della consulenza allargata anche alla Protezione e alla Previdenza, le sinergie di produzione e distribuzione ed il modello di bancassurance di Gruppo, unico in Italia, portano benefici per i clienti, anche grazie alle infrastrutture digitali sempre più innovative”.

Private Banking e consulenza al centro del modello di crescita

Lino Mainolfi, amministratore delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha evidenziato il ruolo chiave dei 6.940 professionisti della consulenza, che operano nella prima private bank italiana e terza nell’Eurozona. La rete gestisce 402 miliardi di asset per circa 1,1 milioni di clienti, grazie a un modello orientato alla consulenza personalizzata.

Assicurazioni, in crescita il segmento Protezione

Virginia Borla, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha sottolineato la crescita costante del comparto “Non Motor” nel ramo Protezione, con un incremento del 22% dal 2014 a oggi. La raccolta lorda nei settori Vita e Previdenza ha superato gli 8,3 miliardi di euro, confermando la leadership nel mercato assicurativo italiano.

Asset Management: Eurizon prima in Italia per quota di mercato

Maria Luisa Gota, amministratore delegato di Eurizon, ha confermato il primato del gruppo nel settore del risparmio gestito con una quota di mercato del 20,8% in Italia e 397 miliardi in gestione. Importante anche la presenza internazionale, in particolare in Asia, dove la joint venture Penghua in Cina – partecipata al 49% da Eurizon Capital Sgr – gestisce 162 miliardi di asset.