Banca Generali ottiene un nuovo riconoscimento aggiudicandosi nuovamente il titolo di “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”, assegnato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza per il 2026. La private bank del Leone si conferma dal 2015 al vertice della sua categoria nell’analisi ITQF.

L’indagine, pubblicata da Affari&Finanza di Repubblica, è condotta dall’Istituto Tedesco che analizza il livello di gradimento della clientela italiana per il livello di qualità dei servizi di consulenza erogati dalle reti italiane. Il risultato di Banca Generali evidenzia un indice di soddisfazione per la rete del 67,2%, nettamente superiore rispetto alla media italiana di settore, che si è attestata al 51,4%. Un divario che si è allargato negli anni.

L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza è un ente indipendente che certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori con sondaggi condotti tra un campione allargato di clienti, che hanno espresso oltre 300 mila giudizi su più di 2200 aziende.