Finanza

UniCredit, Banca dell’anno, lancia il primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica

di redazione

La banca è stata nominata Banca dell’Anno in Italia, Austria, Croazia, Bulgaria, Romania e Bosnia-Erzegovina da The Banker. Nel frattempo ha annunciato un’ulteriore iniziativa che conferma la propria attenzione all’innovazione tecnologica nel settore finanziario

11 Dicembre 2025

UniCredit chiude il 2025 con una serie di riconoscimenti internazionali e con un’operazione finanziaria innovativa che segna un passaggio importante nella digitalizzazione dei mercati dei capitali. La banca è stata nominata Banca dell’Anno in Italia, Austria, Croazia, Bulgaria, Romania e Bosnia-Erzegovina da The Banker, consolidando un percorso di trasformazione che il gruppo porta avanti da diversi anni. Il premio, conferito a Londra nel corso dei Bank of the Year Awards, arriva in Italia per il terzo anno consecutivo e riafferma il ruolo dell’istituto come uno dei principali player europei.

Nel commentare il risultato, Silvia Pavoni, editor di The Banker, ha sottolineato che “sotto la guida di Andrea Orcel, UniCredit è diventata una delle banche più acquisitive in Europa”, evidenziando come gli investimenti realizzati abbiano rafforzato l’infrastruttura tecnologica del gruppo e ampliato l’accesso ai mercati. Pavoni ha richiamato tra gli esempi “l’investimento del gruppo italiano nella greca Alpha Bank”, oltre ai progressi registrati in Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e Austria e al completamento della fusione con Alpha Bank Romania.

Anche Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha rimarcato la portata dei riconoscimenti: “Questi premi sono un riconoscimento importante del percorso che abbiamo fatto come banca. Il 2025 è stato un altro anno di risultati record, crescita costante e innovazione d’eccellenza in tutti i segmenti di clientela”, ha affermato, ricordando che tali traguardi non sarebbero stati possibili senza i clienti, “che sono al centro di ogni nostra azione”, e senza l’impegno delle persone del Gruppo, “il vero motore di ciò che questa banca e l’intero settore possono realizzare”.

Nel frattempo, UniCredit ha annunciato un’ulteriore iniziativa che conferma la propria attenzione all’innovazione tecnologica nel settore finanziario: in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, la banca ha strutturato per E4 Computer Engineering il primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica. L’operazione, pienamente conforme al decreto FinTech, consiste in un’emissione da 5 milioni di euro, garantita al 50 per cento da SACE e sottoscritta in parti uguali da UniCredit e CDP. Le risorse sosterranno l’ampliamento della struttura E4 di Rubiera, destinata a ospitare un nuovo data center, e l’acquisto delle apparecchiature necessarie al suo funzionamento.

L’iniziativa introduce una completa digitalizzazione del processo di emissione e gestione del titolo tramite tecnologia blockchain, grazie alla piattaforma BlockInvest. La registrazione del minibond sulla blockchain pubblica Polygon POS consente maggiore efficienza, tracciabilità e rapidità operativa: ogni transazione viene notarizzata in modo immutabile, garantendo trasparenza e sicurezza. Per UniCredit si tratta del 250° minibond strutturato, ma il primo a rappresentare una vera e propria evoluzione tecnologica dello strumento.

“Siamo orgogliosi di questa innovazione, che non poteva trovare migliore realizzazione che con una società come E4 Computer Engineering, leader nei più avanzati settori IT e dell’IA”, ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit. Taricani ha ricordato che la banca fu tra le prime a introdurre il minibond nel 2017 e che ora dà avvio “a una nuova fase di evoluzione di questo strumento all’insegna della digitalizzazione, con prospettive di ulteriore sviluppo grazie alle tecnologie distribuite e all’utilizzo di valute digitali”.

Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering, ha espresso soddisfazione per l’operazione, definendola “un’importante evoluzione del settore finanziario” e sottolineando come essa aiuti l’azienda a consolidare la crescita in un comparto — quello del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale — caratterizzato da grande dinamicità e rapido cambiamento.

Andrea Nuzzi, direttore Business di CDP, ha aggiunto che “l’investimento nel primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi”, ricordando che l’operazione è il frutto di un percorso avviato nel 2024 per sperimentare i vantaggi della blockchain nei mercati dei capitali.

Con questi sviluppi, UniCredit rafforza il proprio posizionamento europeo, unendo la crescita economica testimoniata dai premi internazionali alle iniziative tecnologiche volte a rendere più efficiente e accessibile il mercato dei capitali, con particolare attenzione al supporto delle imprese innovative e delle PMI.

*

Unicredit
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Media

Arrivano i TimVision Days, per Natale Tim offre lo streaming senza limiti a tutti

di redazione

Grandi imprese

Snam sottoscrive l’accordo per rilevare la quota di Igneo Infrastructure Partners in OLT – Offshore LNG Toscana

di redazione

Finanza

Intesa Sanpaolo, raggiunto accordo con le organizzazioni sindacali su pensionamenti e assunzioni

di redazione

Palermo polizia Criminalità

Mafia e droga, colpi duri in Sicilia e Campania: 50 arresti a Palermo, 11 a Siracusa e 19 in Campania

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.