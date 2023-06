Serravalle Designer Outlet celebra la #PrideWeek a Parco Ravizza

20 Giugno 2023

Serravalle Designer Outlet celebra la Pride Week con un’iniziativa spettacolare inserita nel contesto suggestivo di Parco Ravizza a Milano, un evento pubblico e gratuito che farà ballare il quartiere e tutta la città grazie all’energia dirompente di Dargen D’Amico e Beatrice Quinta. La serata verrà animata inoltre da un’esibizione di voguing curata da La B. Fujiko con la partecipazione della BBallroom crew e dal DJ set di chiusura firmato da Polly and Pamy.

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana. Uno stile caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. È impegnato in qualità di giudice nella diciassettesima edizione del programma televisivo X Factor. Beatrice Quinta, cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1998 è arrivata seconda proprio alla scorsa edizione di X Factor. Srive e canta brani pop e seducenti. Il suo primo inedito “Se$$o” ha avuto un grande successo. Il suo ultimo singolo è “Attrazione Fatale” disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La B. Fujiko è ballerina, coreografa e organizzatrice di eventi. Pioniera del mondo del Voguing in Italia, Mother della House of Ninja e fondatrice di Bballroom con cui organizza Ball ed eventi tra i più importanti d’Italia, tra cui “The Scandalous Ball” e “Milan is Burning”. Paola Pamela Ameyibor Alias Polly and Pamy classe 1999 sono due sorelle dj di origine Ghanesi che si differenziano per il loro style ed anche per essere state fra le prime a portare il genere Amapiano e Afrobeats in Italia. Dal 2022 oltre a suonare per vari eventi diventano loro stesse icone di moda e stile partecipando ad eventi fino ad arrivare a presenziare New York Fashion Week e alla Milano Fashion Week sia come dj sia come influencer.

Lo show sarà un’esplosione di gioia e colori, in una location resa ancor più magica e immersiva dall’installazione luminosa che caratterizzerà l’area per l’intera durata della Pride Week e che trasformerà le fronde degli alberi in una mastodontica bandiera arcobaleno di oltre 700mq.

L’evento si inserisce sulla lingua d’asfalto di via Bach, la via interna al parco che collega via Vittadini a via Bocconi, completamente riqualificata a settembre 2022 grazie a un intervento di rigenerazione e urbanismo tattico sviluppato sempre da Serravalle Designer Outlet, ideato con la collaborazione dello street artist Luca Font.