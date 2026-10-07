Il quartier Gnerale di Amplifon

Grandi imprese

Amplifon è tra le World’s Top Companies for Women 2026 di Forbes

di redazione

Tra i criteri analizzati figurano le opportunità di sviluppo e carriera offerte alle donne, oltre alle iniziative volte a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo

7 Ottobre 2026

Amplifon è tra le World’s Top Companies for Women 2026, la classifica globale delle migliori aziende per le donne, stilata da Forbes in collaborazione con Statista. Amplifon è inclusa nel ranking per la categoria Servizi e dispositivi medici (Medical Equipment & Services) ed è l’unica azienda del settore dell’audiologia presente in classifica.

Il riconoscimento si basa su un’indagine indipendente condotta a livello internazionale su circa 120.000 lavoratrici di oltre 36 Paesi e premia le aziende che favoriscono concretamente la parità di genere e l’inclusione delle donne nel contesto professionale. Tra i criteri analizzati figurano le opportunità di sviluppo e carriera offerte alle donne, le iniziative volte a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e le azioni adottate per ridurre il gender pay gap.

L’inserimento nel ranking per il terzo anno consecutivo rafforza ulteriormente il posizionamento di Amplifon tra le realtà maggiormente impegnate sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Il riconoscimento si aggiunge alla Gender Equality Certification conferita dal Winning Women Institute, rinnovata per il quinto anno consecutivo nel 2026.

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