Referendum, l’affluenza alle 23 è al 22,58%. Urne aperte anche domani fino alle 15

Alle 23 per i 5 referendum avevano votato il 22,58% degli aventi diritto secondo i dati ormai quasi completi del Viminale (circa 58.718 sezioni su 61.591)

Nei referendum del 12 e 13 giugno 2011 alle 19 votò circa il 30% degli aventi diritto e poco più del 41% al termine della prima giornata di voto.

La consultazione referendaria è valida se alle urne partecipa almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto.

L’affluenza alle 19

Alle 19 per ciascuno dei cinque requisiti ha votato il 16,16% degli elettori. La regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana (22,18% di affluenza), seguita da Emilia Romagna (21,14%) e Piemonte (20,07%), quella dove si è votata di meno la Calabria, con una presenza del 10,14%, più o meno lo stesso livello della Sicilia. In Basilicata, alle ore 19 è stata registrata un’affluenza del 12,98% degli aventi diritto al voto, mentre nelle Marche è del 16,1 per cento. In Lombardia ha votato il 19,88% degli aventi diritto.

A Roma l’affluenza registrata è del 19,79%, a Milano il 22%, a Torino il 23,4%, a Genova il 23,87 per cento. Affluenza tra le più alte a Bologna, dove i cittadini che si sono recati ai seggi alle 19 erano il 27,75% degli aventi diritto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato oggi per i Referendum nel suo seggio di Palermo, intorno alle 16.30.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in serata al seggio a Roma ma non ha ritirato le schede, cioè non ha votato, come aveva annunciato nei giorni scorsi.

L’affluenza alle 12

Il primo dato nazionale sull’affluenza alle 12è pari al 7, 4 per cento. Si tratta di un dato in calo rispetto al Referendum abrogativo sull’acqua del 2011, quando alla stessa ora aveva votato l’11,6 per cento. Il confronto è significativo perché si tratta dell’ultimo referendum in cui si in cui si votò su due giorni (domenica 12 e lunedì 13 giugno) e dell’ultimo che raggiunse il quorum (57% circa). Le regioni con la più alta percentuale di affluenza sono l’Emilia Romagna e la Toscana sopra il 10 per cento, le più basse sono la Calabria e la Sicilia sotto il 5 per cento.