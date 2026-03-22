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Referendum Giustizia 2026, alle 12 ha votato quasi il 15% degli italiani

di redazione

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 domenica 22 marzo e dalle ore 7 alle 15 lunedì 23 marzo. Non serve raggiungere il quorum

22 Marzo 2026

Oggi e domani si vota per il referendum sulla Giustizia. È la più importante riforma del governo di Giorgia Meloni. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 domenica 22 marzo e dalle ore 7 alle 15 lunedì 23 marzo.

Non serve raggiungere il quorum: il voto è valido anche se va alle urne meno del 50 per cento della popolazione maggiorenne. I dati sull’affluenza saranno rilevati alle 12, 19 e 23 di domenica e alle ore 15 di lunedì, quando – concluse le operazioni di voto – comincerà lo spoglio.

L’affluenza alle 12 di domenica 22 marzo

Sul portale Eligendo i primi dati parlano di un affluenza del 14,92 per cento. Il dato riguarda 61.533 sezioni su 61.533. In otto regioni l’affluenza è stata superiore alla media: in testa l’Emilia Romagna (19,4 per cento) seguita da Friuli-Venezia Giulia (17,8), Lombardia (17,57) e Liguria (17,5), Veneto (17,06), Toscana (16,9), Lazio (16,26) e Marche (15,6). A Milano sono andati alle urne il 17,09 per cento degli aventi diritto, come a Roma, a Bologna oltre il 21 per cento, a Firenze il 18,7, a Palermo il 10,7, a Bari il 13,08.

Il quesito del Referendum Giustizia 2026

Sulla scheda solo una scelta, tra Sì o No, riguardo la modifica di 7 articoli della Carta. Il quesito è il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

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