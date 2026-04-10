Ferragamo: da bottega d’autore a simbolo mondiale del lusso italiano

Dal genio artigianale di Salvatore Ferragamo a una maison contemporanea: il museo fiorentino racconta l’evoluzione di un nome famoso in tutto il mondo

Nel cuore di Firenze, tra le pietre antiche e la luce dorata di Piazza Santa Trinità, prende forma un racconto che va oltre la moda. È una storia fatta di intuizioni rivoluzionarie, di mani sapienti e di una visione capace di attraversare epoche e confini. Il Museo Ferragamo, custodito all’interno di Palazzo Spini Feroni, non è semplicemente uno spazio espositivo: è un viaggio nell’identità profonda di uno dei marchi più rappresentativi del Made in Italy.

Qui tutto ha inizio con Salvatore Ferragamo, il “calzolaio delle stelle”, un uomo che ha saputo trasformare la scarpa in oggetto di ricerca, sperimentazione e desiderio. Già negli anni Venti, tra Hollywood e Firenze, Ferragamo intuiva ciò che molti avrebbero compreso solo decenni dopo: la moda non è solo estetica, ma un equilibrio perfetto tra innovazione tecnica e visione artistica. Dalle zeppe in sughero ai sandali invisibili, ogni creazione nasceva da un’idea precisa: coniugare bellezza e funzionalità.