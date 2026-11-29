Questa domenica mi sono dato agli esperimenti musicali, visto che la materia meritava ed è stata un’esperienza pienamente soddisfacente che consiglio a tutti, anche per ripulire le orecchie dalle brutture che siamo costretti ad ascoltare in giro per locali, negozi, stazioni ed aereoporti, dove oramai l’idea è che ogni momento vada riempito di pessima musica.

Qualche ora per ascoltare in parallelo i/o e o\i di Peter Gabriel significa invece entrare in una stanza con due specchi posti l’uno di fronte all’altro, dove la stessa figura appare prima come un’indagine intima sul proprio spazio interiore e subito dopo come uno sguardo rivolto verso il mondo che ci circonda, ci osserva e ci attraversa. Non si tratta semplicemente di due dischi nati dalla stessa fucina creativa o legati da un gioco tipografico fatto di barre oblique e punti che evocano l’occhio umano e la percezione. Incrociare l’ascolto di questi due lavori rivela un dialogo costante tra il dentro e il fuori, tra la fragilità del singolo e il peso collettivo del tempo presente, tra il bisogno di fare ordine nella propria memoria e la vertigine di osservare come cambia il paesaggio esterno. Anche i diversi mix (bright side/ dark side) di ogni brano hanno un senso profondo, ancora di più se ascoltati in questa versione miscelata.

Ma già nella simmetria speculare dei titoli — i/o e o\i — si nasconde una postura d’ascolto precisa. Nel primo caso, l’attenzione sembra concentrarsi sul soggetto, sull’io che si interroga sulla mortalità, sul lutto, sul senso dell’appartenenza, sulla memoria che riaffiora e sulle crepe che si aprono quando ci si ferma a guardarsi dentro senza scudi. Nel secondo, il ribaltamento ottico sposta l’asse: l’osservatore guarda fuori, verso le tensioni sociali, le trasformazioni tecnologiche, il rapporto spesso conflittuale tra esseri umani, natura e strumenti, ma lo fa portandosi dietro tutto il bagaglio emotivo accumulato nello sguardo precedente. Chi ascolta i due progetti in sequenza o in alternanza avverte subito che non c’è una cesura netta tra intimità e cronaca, perché ogni pensiero rivolto al mondo nasce da una ferita o da una curiosità privata, e ogni riflessione privata finisce per risuonare dentro una storia più grande.

Ciò che colpisce maggiormente, mettendo in relazione l’ascolto di i/o e o\i, è la continuità della temperatura emotiva. Peter Gabriel non cerca mai l’effetto teatrale fine a se stesso né la patina levigata di chi vuole nascondere le esitazioni del pensiero. La voce resta il centro gravitazionale: calda, talvolta trattenuta, capace di passare da un mormorio quasi confidenziale a un’intensità più densa senza mai perdere naturalezza. Attorno a quella voce, gli arrangiamenti lavorano per stratificazione, lasciando respirare gli spazi, alternando pulsazioni ritmiche misurate, tappeti elettronici, archi e interventi acustici che non soffocano il testo ma lo accompagnano come una cassa di risonanza.

Quando si passa da un brano di i/o a un pezzo di o\i, l’orecchio non ha l’impressione di cambiare universo sonoro, quanto piuttosto di cambiare angolazione della camera. È come se lo stesso studio, gli stessi musicisti e la stessa sensibilità venissero orientati verso una luce diversa. Dove i/o scava nelle pieghe del tempo personale — il peso dei ricordi, l’accettazione dei limiti, il bisogno di tenersi in equilibrio quando le certezze vacillano — o\i allarga il campo visivo, mettendo a fuoco ciò che accade fuori dalla finestra, nel rumore del mondo, nelle contraddizioni di una società che corre veloce e spesso dimentica il proprio corpo e il proprio respiro.

Incrociare questi due ascolti cambia anche il modo in cui ci si dispone davanti alla musica. In un’epoca abituata al consumo rapido, alla frammentazione e all’ascolto distratto in sottofondo, i/o e o\i chiedono una presenza diversa. Non impongono un ritmo frenetico per catturare l’attenzione; piuttosto la invitano a rallentare, a cogliere i dettagli, a fare caso a come un’immagine lirica ritorna trasformata da un brano all’altro. Ascoltare l’uno tenendo viva l’eco dell’altro significa notare come certe domande restino aperte: cosa resta di ciò che viviamo? Come si guarda davvero qualcosa o qualcuno senza ridurlo a un’etichetta? Che differenza c’è tra vedere e comprendere?

In questo senso, il gioco visivo e concettuale dell’occhio non è un semplice ornamento grafico, ma una metafora dell’ascolto stesso. L’occhio ha bisogno di mettere a fuoco, di accomodarsi alle diverse distanze, di accettare che ci siano zone d’ombra. Allo stesso modo, l’orecchio che attraversa i/o e o\i passa dal primo piano alla prospettiva ampia, scoprendo che l’intimo e il pubblico non sono poli opposti, ma due facce della stessa esperienza umana.

Alla fine di un ascolto incrociato così, ciò che resta non è una tesi chiusa, ma una sensazione di continuità viva. i/o e o\i si comportano come due quaderni tenuti sulla stessa scrivania: in uno si annota ciò che accade dentro, nell’altro ciò che si muove là fuori, sapendo che l’inchiostro è lo stesso e che le pagine finiscono inevitabilmente per parlarsi. Per chi ascolta, il valore più grande di questo doppio attraversamento sta proprio qui: nella possibilità di riconoscersi tanto nei versi più raccolti e vulnerabili quanto negli sguardi più ampi e inquieti, ritrovando nella musica di Peter Gabriel uno spazio in cui fermarsi, guardare meglio e continuare a fare domande.