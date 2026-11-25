In amore, quando non si ha il coraggio di lasciare, ci si fa lasciare.

Si diventa imprevedibili, poi distratti, infine un po’ insopportabili, e si aspetta che sia l’altro a dire basta.

Penso che per gli Style Council sia andata più o meno così, la sera del 4 luglio 1989, alla Royal Albert Hall.

Gli Style Council nascono nel 1983, quando Paul Weller chiude con i Jam e chiama il tastierista Mick Talbot.

Sono Mod, e come i Mod stanno sempre un passo avanti: in sei anni passano dal soul al jazz, dal pop alla bossa nova, perfino al rap.

Quella sera, alla Royal Albert Hall, è tutto esaurito.

Fuori c’è ancora gente che aspetta, senza biglietto, nel caso qualcuno cambi idea.

Dentro tutto è pronto.

Entra la band.

Mick Talbot alle tastiere, Steve White alla batteria, Dee C. Lee alla seconda voce.

E lui, Paul Weller, voce e chitarra, l’icona dei cappotti sartoriali.

Per l’occasione sfoggia bermuda patchwork a tinte audaci, polo nera, calzini bianchi su sneakers e un cappellino da pescatore che poi toglierà.

Si comincia con «Can You Still Love Me?», cioè «Puoi amarmi ancora?».

Non male come domanda d’apertura.

Poi per quattro pezzi Paul Weller passa il microfono ad altri cantanti, e in altri due non canta proprio nessuno.

Si fa da parte. Distratto, come da copione.

La sala intanto aspetta le canzoni di sempre, quelle della raccolta dei successi appena arrivata al terzo posto in classifica.

Aspetta «My Ever Changing Moods», aspetta «Long Hot Summer».

Aspetterà a lungo.

Gli Style Council hanno una nuova passione, la house. Weller più di tutti: per lui è la nuova Motown, l’erede del soul che ama da sempre.

E fanno come chi a cena parla tutta la sera dei suoi nuovi entusiasmi dimenticandosi di chiederti come stai.

Suonano pezzi poco noti e le canzoni del disco nuovo, che non è ancora uscito.

Nessuno gliele ha chieste.

Il disco si intitola «Modernism». Sempre un passo avanti. Stavolta, verso l’uscita.

Gli applausi si mescolano a qualche fischio.

Ma il pubblico fa quello che si fa in amore: aspetta, concede, si adatta.

Non tutti, però.

Qualcuno esce dopo pochi pezzi e cede il biglietto a chi è rimasto fuori, racconta chi c’era: ha capito prima degli altri che si è spezzato qualcosa.

Poi arriva «Like a Gun», «Come una pistola», ed è lì che il malumore scatta davvero: i fischi sovrastano gli applausi.

Perché «Like a Gun» non è un pezzo qualunque: l’anno prima Weller, Talbot e Dee C. Lee l’hanno inciso di nascosto, con nomi finti, per una piccola etichetta, la Acid Jazz.

Una scappatella.

Weller aveva un contratto di esclusiva con la Polydor.

Li hanno scoperti e il disco è stato ritirato.

Portarlo sul palco è come mettere sul tavolo la prova che la testa è già altrove, quasi confessare che sì, è finita.

Il penultimo pezzo è «You’ll Find Love»: «Troverai l’amore».

Ci mancava solo «non ti merito».

Il pubblico, quella sera, non li lascia.

Li lascia la Polydor, poco dopo, rifiutando il disco nuovo.

In studio, racconterà Talbot, si erano già detti che sarebbe stato l’ultimo.

Nel giro di pochi mesi gli Style Council non ci sono più.

L’anno dopo Weller dirà che avrebbero dovuto farlo due o tre anni prima.

Con Talbot , White e Dee C. Lee continuerà a suonare per anni.

Restare amici è una promessa che quasi mai regge.

Stavolta sì.

Capita poi di rincontrarsi dopo anni.

Ti riconoscerà? E mentre, nel dubbio, metti il rossetto, ti domandi: e se fosse andata diversamente?

Nel 2019, trent’anni dopo, i quattro si ritrovano in studio per suonare una loro vecchia canzone, «It’s a Very Deep Sea», «È un mare molto profondo».

Parla esattamente di questo: di chi si tuffa nel passato e non sa se tornerà a galla. Proprio quella.

Il video qui sotto però è del 1988: giacca, cravatta e pochette.