Ogni volta che si avvicina un appuntamento elettorale, il repertorio del commento politico nel nostro paese tira fuori i grandi violini apocalittici: stavolta ci giochiamo tutto, stavolta è l’ultima chiamata, stavolta si decide se la democrazia sopravvive o se cala il sipario. In vista delle elezioni italiane del 2027 il copione è già pronto, con il solito corteo di editoriali indignati, retroscena che spacciano per manovra d’alta strategia la banalissima sopravvivenza di chi non vuole perdere la poltrona e allarmi per la tenuta del sistema. Eppure questa volta, forse, la domanda non è affatto se saremo davanti alle ultime elezioni democratiche degne di questo nome (fatto salvo che molte di quelle precedenti lo siano state davvero), ma se non stiamo per assistere alle prime elezioni disputate dentro un meccanismo in cui l’intelligenza artificiale non è un gadget da campagna elettorale, né il solito spauracchio da copertina, ma l’ambiente stesso in cui si formano i discorsi, si misurano i consensi e si prendono decisioni a una velocità che la politica non sa nemmeno immaginare.

In Italia siamo bravissimi a inscenare la rappresentazione di conflitto “virtuali” mentre il mondo sotto i piedi cambia registro veramente. Abbiamo una classe politica che per mesi riesce a discutere di programmi inesistenti, di primarie agitate come uno specchietto per le allodole, di leggi elettorali ritoccate col bilancino del farmacista per far quadrare i conti del momento o di fantasmi centristi che si materializzano a ogni vigilia con un comunicato e spariscono senza colpo ferire. Il problema è che mentre i nostri protagonisti recitano a soggetto il loro teatrino — spesso ridotti a sagome piatte, avatar sempre pronti alla battuta rodata o al commento a caldo — la tecnologia accorcia i tempi, abbassa il costo del rumore e moltiplica la capacità di simulazione. Generare testi, voci, clip verosimili, micro-campagne su misura o interi pacchetti di propaganda oggi non richiede più grandi apparati né grandi budget: basta il tempo di una query e la caparbietà di un sistema che non si stanca mai, non va a dormire, non ha bisogno di trovare una scusa per insistere.

Chi guarda a queste cose con l’ottica del “mostro tecnologico” sbaglia bersaglio, perché il danno non nasce da una macchina che si sveglia la mattina con ambizioni politiche, ma da chi usa quegli strumenti per saturare lo spazio pubblico, confondere le acque o vendere l’illusione di una precisione scientifica. L’intelligenza artificiale applicata alla politica promette di leggere tutto, prevedere tutto, calibrare ogni messaggio sul target giusto, ma su un elettorato già segnato dall’astensione, dalla disaffezione e dalla volatilità il rischio grosso è un altro: scambiare per legge di natura una correlazione statistica costruita sul passato, o peggio ancora costruire un’enorme nebbia in cui il falso palese fa persino meno danni del verosimile continuo. In un Paese dove il “come” delle cose viene sistematicamente evaporato dagli slogan e dove la “vuotopolitica” ha già abituato molti a non credere più che il voto cambi qualcosa, aggiungere una pioggia incessante di contenuti sintetici e analisi algorithimiche rende ancora più facile scambiare la simulazione per sostanza.

Il vero attrito, però, resta quello tra il tempo della macchina e il tempo delle istituzioni. Le nostre regole, i nostri riti parlamentari, le garanzie, i passaggi formali hanno bisogno di tempi lunghi perché sono nati per pesare le decisioni, non per inseguirle in millisecondi. La tecnologia, al contrario, corre per rilasci continui, sposta continuamente l’asticella e mette sotto pressione non solo chi vota, ma chi dovrebbe vigilare, spiegare e decidere. Quando la politica resta ferma alle schermaglie da cortile o alle scorciatoie d’emergenza, il divario si allarga e chi dovrebbe governare il cambiamento finisce per subirlo a rimorchio, oppure per delegarlo a qualche tecnicismo opaco spacciato per neutralità.

Non c’è nulla di fatale in questo passaggio, e sarebbe comodo — oltre che pigro — liquidarlo come la fine della democrazia. La democrazia non muore per un algoritmo più veloce del solito, semmai si svuota quando chi partecipa si riduce a un drappello sempre più piccolo e chi comanda scambia il rumore di fondo per il Paese reale. Le elezioni del 2027, se davvero saranno le prime di una stagione diversa, non saranno tali perché decise da un computer, ma perché metteranno alla prova la capacità di cittadini, giornali e istituzioni di non farsi incantare né dalla paura facile né dalla pigrizia mentale. Il resto, come sempre, dipenderà da chi ha voglia di fare politica sul serio e non solo di stare in scena.