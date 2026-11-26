Non si può che non ci abbia provato. «Togli la musica». Sono state le prime parole di Beppe Grillo a Che tempo che fa, domenica sera, e contengono già l’intera puntata: il comico entra, impone il silenzio e si prende lo studio. Quasi un’ora gli ha concesso Fabio Fazio, che dell’intervista amichevole ha fatto la sua formula e che anche stavolta ha lasciato fare con la pazienza che a Natale si riserva allo zio simpatico ma stordito.

Il guizzo c’è ancora, bisogna dirlo. Grillo chiama in causa Carlo Cottarelli, seduto tra il pubblico, per spiegargli che una cosa a 29,99 euro la compri e a 30 no, parla dell’acqua del lago di Lugano che raffredda i centri di calcolo, propone di vietare Rete 4 agli ultrasessantenni, se davvero si vuole vietare la rete ai minori. Sono scintille di un mestiere che fu. Manca la costruzione. Apre una valigetta, mostra i suoi fogli di appunti, Fazio sposta da parte i propri, e da lì si va per associazioni: Rousseau, Clinton, Gino Paoli, i campanelli di casa, i caffè francesi. Uno zibaldone difficile da seguire anche stando attenti, figurarsi come si guarda oggi la TV, con lo smartphone in mano. La prima domanda vera arriva dopo una ventina di minuti ed è quella che tutti aspettavano: perché non torni in politica? «Sono l’unico che può cambiare l’Italia». Tre anni fa, nello stesso studio, si era dichiarato anziano e confuso, incapace di guidare un movimento, e aveva chiesto alla platea cosa dovesse fare; la platea aveva risposto in coro: il comico.

Poi riprende lo sfogo, quasi una prova aperta per un monologo che verrà. Si parla di anocrazia e di perdono. Il processo d’appello a suo figlio Ciro, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo, nel frattempo si era aperto da dieci giorni. Né una parola da lui, né una domanda dal conduttore, che ieri ha spiegato di aver rispettato un principio per lui abbastanza sacro, quello di non parlare di processi in corso. Il principio è rispettabile. Resta il fatto che il tema del perdono, in studio, lo aveva portato l’ospite. Quando si siede e il ritmo cala, Fazio infila una domanda; poi Grillo si rialza e il conduttore può solo ridere: «Sei di una potenza pazzesca».

La politica, quando arriva, si riduce a una questione di simbolo. «A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che il simbolo è mio», e se lo dirà il Movimento lo darà in uso, ad esempio, ai minori di venticinque anni. Di Battista lo aiuterebbe anche adesso, Di Maio è il più bravo di tutti. Fa il padre nobile, e il padre nobile elenca i figli. Di Conte dice «io non ce l’ho con lui», e per lui però è il Reverendo Jones (quello del massacro di Jonestown), una battuta già giocata due mesi fa, quando Grillo scelse il podcast di Fedez e Mr Marra: un’ora e ventidue minuti davanti a due microfoni, preceduti da giorni di indiscrezioni sul partito che ne sarebbe nato, il Movimento zero stelle. Ne uscì il Reverendo Jones, l’uomo che sussurrava ai cavilli. La modernizzazione consisteva nel cambiare stanza, e in entrambe vale la regola per cui l’ospite parla, il conduttore ringrazia e la spontaneità è il prodotto di una scenografia. Grillo cercava un mezzo che lo lasciasse parlare e ne ha trovati due.

Stavolta, però, il paese guardava altrove. Grillo è andato in onda tra due prime pagine uguali, quella di domenica mattina e quella di lunedì, aperte sulla morte di Gianni De Gennaro e sulle lettere che ha lasciato. La destra diceva che l’avevano massacrato, un editoriale parlava di cultura della gogna, e nello studio di Fazio il fondatore del Movimento si chiedeva se uno abbia diritto a una redenzione, spiegava che la pena ti insegue e non finisce più e i più hanno pensato per automatismo al cadavere eccellente. Il comizio annunciato da settimane è diventato una notizia di seconda fila: il lunedì una rassegna stampa lo ha messo tra parentesi, con un titolo nel politichese di oggi: tutti vogliono Di Battista, anche Grillo. La serata, che tre anni fa con lui toccò il 12,1 per cento, si è fermata al 10,3. È stato lo spettacolo stanco di un uomo stanco in un paese stanco, parte della cui stanchezza è provocata da una politica stanca.

Quasi vent’anni fa, l’8 settembre 2007, piazza Maggiore a Bologna si riempì senza una bandiera di partito per firmare tre proposte di legge, la prima delle quali avrebbe tenuto i condannati fuori dal Parlamento. Il comico che mandava a quel paese i politici di tutti i colori aveva la piazza dalla sua. Bei tempi per Grillo.

Dopo il voto degli iscritti che nel 2024 cancellò la figura del garante, il titolo di Elevato è rimasto un soprannome da citare tra virgolette, quasi sfottente. Oggi Grillo aspetta un giudice perché gli dica a chi appartiene la creatura che da quella piazza ha preso le mosse, e intanto si offre di darla in uso ai ragazzi come si presta l’automobile al nipote che ha appena preso la patente. L’udienza è fissata per il 12 gennaio. I grillini rimasti, a quanto riferiscono le indiscrezioni, si ritroveranno a Roma il primo dicembre. Il Vaffa Day fu un sabato pomeriggio, questo è un martedì, giorno dedicato al dio della guerra. Pessimo presagio per il reverendo Jones.