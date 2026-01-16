MUNICH X a Pitti Uomo 109: una nuova era dello sport-fashion consapevole

A Firenze il brand catalano presenta la Fall/Winter 2026 tra Founder Collection, materiali responsabili e una strategia internazionale che guarda al futuro

In occasione di Pitti Uomo 109 , MUNICH X sceglie Firenze e la Fortezza da Basso per presentare in anteprima la collezione Fall/Winter 2026, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama sport-fashion internazionale. Inserita nel tema Menswear in Motion dell’edizione 2026, la proposta del brand catalano interpreta il cambiamento come evoluzione consapevole, costruita sull’equilibrio tra heritage sportivo, innovazione sui materiali e una visione contemporanea del lifestyle urbano.

La FW26 di MUNICH X si sviluppa come una collezione ampia e strutturata che comprende footwear, apparel e accessori, raccontando un’identità coerente e matura, capace di dialogare con le esigenze del presente senza perdere il legame con le proprie radici.

Founder Collection: l’eredità sportiva diventa linguaggio contemporaneo

Fulcro narrativo della stagione è la Founder Collection, capsule che rende omaggio alle origini del marchio e alla figura del fondatore Lluís Berneda, calzolaio visionario capace di trasformare materiali nobili in icone sportive senza tempo. Ispirata ai tre sport che hanno segnato la nascita di MUNICH X – calcio, atletica e allenamento indoor – la capsule reinterpreta le silhouette storiche attraverso lavorazioni artigianali, materiali premium e una palette fedele all’archivio: off-white, nero e marroni intensi. I quattro modelli chiave raccontano l’evoluzione del DNA del brand: Fosbury, sneaker che fonde anima atletica e uso urbano; Prevail, ispirata all’indoor training con una costruzione essenziale e raffinata; Proud, reinterpretazione contemporanea del Mundial con una suola derivata dal mondo del resoled; e Prayer, che traduce l’estetica futsal in una proposta street-ready. Tutti i modelli utilizzano pelle a concia vegetale per tomaia e fodera, rafforzando il legame tra artigianalità, qualità e durata.

FW26 lifestyle: design responsabile e quotidianità dinamica

Dalla ricerca sviluppata per la Founder Collection nasce una FW26 lifestyle trasversale, che consolida i valori storici di MUNICH: innovazione, cultura sportiva e attenzione al futuro. La sostenibilità entra in modo strutturale nel progetto, con l’introduzione di suole in materiali riciclati su tutti i modelli footwear e l’impiego di cotone organico e imbottiture in poliestere riciclato per l’abbigliamento. L’offerta apparel si articola in outerwear tecnico – parka water-repellent, sailor jacket con zip termosaldate e light puffer ultraleggeri – accanto a maglieria, felpe e hoodie che combinano comfort urbano ed estetica sportiva. Completano la proposta t-shirt e polo ispirate al mondo training, football e track & field, pantaloni e joggers dai fit contemporanei con trattamenti garment-dyed, oltre ad accessori funzionali, borse e zaini pensati per una quotidianità in movimento.

Wild Feet: il barefoot secondo MUNICH X

All’interno della collezione FW26 trova spazio anche Wild Feet, progetto che reinterpreta il concetto barefoot privilegiando libertà di movimento e comfort naturale. I modelli Freestep e Flexing introducono la categoria adulti, mentre la filosofia barefoot si estende anche alla linea Kids, offrendo una calzata più flessibile e fedele alla biomeccanica naturale del piede.

Una nuova fase strategica internazionale

La presentazione della FW26 coincide con una fase chiave per il brand. Da ottobre 2025, Didier Grupposo è stato nominato General Manager di MUNICH X, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza operativa, accelerare la crescita internazionale e allineare le principali aree strategiche, in stretta collaborazione con il CEO Xavier Berneda. Una visione che punta a consolidare il posizionamento del marchio nel segmento sport-fashion globale.

MUNICH X e Pitti Uomo: una partnership che rafforza il brand

Pitti Uomo 109 segna anche una prima volta significativa: MUNICH X è fornitore ufficiale delle calzature per lo staff The Pitti Crew, impegnato in tutte le principali manifestazioni Pitti, da Uomo a Filati, fino a Taste e Danzainfiera. L’accordo, valido per due edizioni, prevede la fornitura di 200 paia di sneakers BARRU, modello iconico del brand, simbolo della capacità di coniugare heritage sportivo, funzionalità e approccio contemporaneo. Con una collezione completa, una direzione creativa chiara e una strategia orientata al futuro, MUNICH X si presenta a Pitti Uomo 109 come protagonista di un menswear in movimento, dove sport, lifestyle e responsabilità convivono in un linguaggio autentico e attuale.