Graduatoria nazionale Medicina 2026: oggi i risultati del semestre filtro su Universitaly

Su Universitaly la graduatoria nazionale di Medicina 2026 determinata dai risultati del nuovo semestre filtro che ha sostituito il tradizionale test d’ingresso. La lista evidenzia il numero di idonei rispetto ai posti disponibili e guida l’assegnazione delle sedi universitarie

Oggi, 8 gennaio 2026, sarà resa disponibile la graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia dopo il semestre filtro previsto dalla riforma universitaria. La lista completa dei punteggi e delle assegnazioni di sede è consultabile dalle ore 16:00 sulla piattaforma Universitaly, nella sezione riservata ai candidati registrati con SPID o altre credenziali valide.

La graduatoria, articolata per ciascun corso di laurea a ciclo unico medico-sanitario, riflette i risultati maturati durante le prove del semestre filtro, che si sono concluse con il secondo appello sostenuto a dicembre 2025. La classifica nazionale tiene conto dei voti ottenuti nei tre esami previsti e definisce l’ordine di priorità per l’immatricolazione al secondo semestre.



Come funziona la graduatoria e assegnazione delle sedi

La graduatoria nazionale non solo elenca i punteggi complessivi, ma determina anche la sede universitaria di destinazione in base alle preferenze espresse dagli studenti al momento dell’iscrizione. Chi risulta idoneo potrà immatricolarsi entro i termini stabiliti per evitare la decadenza del diritto di iscrizione.

Il punteggio finale considera esclusivamente i voti pari o superiori a 18 su 30 nelle singole prove: i risultati insufficienti non concorrono al totale. Per l’anno accademico 2025/2026 resta possibile, in via transitoria, chiedere che i voti del semestre filtro non siano inclusi nella media finale del corso di laurea.

Numeri e prospettive

Secondo i dati preliminari, oltre 22.000 studenti sono risultati idonei al completamento del semestre filtro, mentre i posti disponibili per Medicina risultano inferiore alla domanda complessiva. Questo squilibrio alimenta aspettative e incertezze tra i candidati in attesa di immatricolazione o di eventuali postazioni residue nei passaggi successivi di graduatoria.

Prossime scadenze

Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli studenti potranno procedere con l’immatricolazione secondo il calendario ufficiale, con diverse scadenze distribuite tra gennaio e febbraio 2026, a seconda dell’esito della procedura e delle eventuali disponibilità residue. Le modalità e le tempistiche sono dettagliate direttamente sulla piattaforma Universitaly e nelle comunicazioni ufficiali degli atenei coinvolti.

Polemiche e critiche al semestre filtro

Il nuovo sistema di accesso attraverso il semestre filtro per Medicina ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti, associazioni e operatori del settore universitario. Critici del modello sostengono che l’ordine di selezione delineato dalle prove del semestre non rispecchi pienamente il merito accademico dei candidati, con percentuali di promossi sensibilmente basse e difficoltà superiori alle attese soprattutto nella prova di fisica. Network legali come Consulcesi & Partners hanno annunciato possibili ricorsi, sostenendo che la graduatoria nazionale possa risultare “compromessa” da irregolarità e da un percorso non omogeneo tra atenei, con prove concentrate in poco più di un mese e mezzo e modalità di svolgimento non uniformi. Secondo queste contestazioni, il sistema — ideato per superare il test di ingresso tradizionale — finirebbe col riprodurne effetti selettivi, lasciando migliaia di studenti in una situazione di incertezza e sollevando dubbi sull’equità complessiva del procedimento.