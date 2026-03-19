Dispersione scolastica: quando si interviene sull’abbandono è già troppo tardi

La dispersione scolastica viene spesso raccontata come l’atto finale di un percorso già compromesso: il momento in cui un ragazzo smette di frequentare, accumula assenze, scompare dai radar e, infine, esce dal sistema. Ma è proprio questa lettura a essere insufficiente.

La dispersione non comincia quando un adolescente lascia la scuola, comincia molto prima, quando perde senso l’esperienza scolastica, quando la frequenza si fa intermittente, quando il rapporto con l’apprendimento si svuota, quando l’assenza non è ancora abbandono formale ma è già disinvestimento.

Studi sviluppati tra gli anni Duemila e il decennio successivo, come quelli di Mark S. Rumberger e Robert Balfanz, mostrano come fattori individuali, scolastici e familiari si intreccino nel tempo nel determinare il rischio di uscita precoce.

Tra i principali fattori ricorrono il basso rendimento, l’assenteismo, la ripetenza, una relazione educativa debole e un ridotto senso di appartenenza alla scuola, insieme a condizioni socioeconomiche svantaggiate e a bassi livelli di istruzione familiare.

A questi elementi si affiancano fattori individuali quali difficoltà di regolazione emotiva, bassa autostima, scarsa autoefficacia percepita e una rappresentazione negativa delle proprie capacità di apprendimento.

Gli studenti che interiorizzano un’immagine di sé come “non capaci” tendono infatti a sviluppare strategie di evitamento, riducendo l’impegno fino a interrompere il percorso.

A ciò si aggiunge il ruolo dei disturbi internalizzanti, come ansia e depressione, e di quelli esternalizzanti, come comportamenti oppositivi e condotte a rischio, che possono compromettere la continuità della frequenza e la qualità della relazione con il contesto scolastico.

Anche difficoltà specifiche di apprendimento non adeguatamente riconosciute o supportate aumentano il rischio di abbandono, soprattutto quando generano esperienze ripetute di fallimento.

I dati confermano che il fenomeno non è distribuito in modo uniforme.

Secondo la Commissione europea, nel 2024 il tasso di abbandono precoce in Italia si attesta al 9,8%, con una media UE del 9,3%, mentre le rilevazioni nazionali evidenziano una maggiore incidenza tra i maschi e nei territori del Mezzogiorno.

Il rischio si concentra soprattutto nelle fasi di transizione tra cicli scolastici, momenti in cui aumentano le richieste e si amplificano le fragilità.

Una delle criticità principali riguarda la capacità del sistema di riconoscere questi segnali per ciò che sono.

L’assenza prolungata, il calo del rendimento e il disinvestimento progressivo vengono spesso letti come problemi disciplinari o individuali, piuttosto che come indicatori di una possibile uscita dal percorso scolastico e questo ritardo nell’interpretazione rende più difficile intervenire in modo efficace.

In questa direzione, le politiche europee hanno assunto una posizione chiara.

La Raccomandazione “Pathways to School Success” individua tre livelli di azione – prevenzione, intervento precoce e reinserimento – e diversi sistemi educativi hanno costruito risposte strutturate attorno a questa logica.

In Portogallo, ad esempio, il programma TEIP combina risorse aggiuntive e supporto personalizzato nelle scuole più fragili, mentre il dispositivo “Apoio Tutorial Específico” prevede tutor individuali per gli studenti a rischio. In Spagna, i programmi PROA+ rafforzano il tempo scuola e il sostegno educativo nelle realtà più vulnerabili.

In entrambi i casi, l’elemento centrale è la continuità dell’intervento.

Nel contesto italiano, questa impostazione fatica ancora a tradursi in una strategia pienamente integrata.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha finanziato interventi mirati — tutoraggio, rafforzamento delle competenze di base, percorsi personalizzati — e il piano “Agenda Sud” interviene sui divari territoriali a livello scolastico.

Sul piano normativo, strumenti come i Bisogni Educativi Speciali (BES) introducono una logica di personalizzazione che riconosce la presenza di fragilità non necessariamente cliniche. Tuttavia, questi dispositivi non sono ancora organizzati in un sistema unitario di prevenzione del disimpegno.

Accanto agli strumenti istituzionali, emerge con forza il ruolo delle pratiche educative e relazionali.

Qui il tema non è semplicemente “fare di più”, ma intervenire sulla qualità dell’esperienza di apprendimento.

La ricerca pedagogica mostra come metodologie didattiche attive, come l’apprendimento cooperativo (lavoro strutturato in piccoli gruppi), il learning by doing (apprendimento attraverso l’esperienza diretta) e la didattica laboratoriale (attività pratiche e applicative), favoriscano il coinvolgimento, il senso di efficacia e la partecipazione degli studenti, riducendo il rischio di disinvestimento.

Allo stesso modo, pratiche di valutazione formativa, orientate al feedback e al progresso piuttosto che alla sola prestazione, contribuiscono a sostenere la motivazione e a limitare l’esperienza di fallimento.

In questa prospettiva vanno letti i Future Labs, poli del Piano Nazionale Scuola Digitale dedicati alla formazione dei docenti sulle metodologie innovative, così come il peer tutoring, che valorizza l’apprendimento tra pari, e modelli pedagogici come Scuola Senza Zaino, che riorganizzano spazi e tempi scolastici per favorire autonomia, responsabilità e collaborazione.

Ma il coinvolgimento scolastico non si costruisce solo attraverso le metodologie, bensì anche attraverso le dinamiche relazionali tra studenti, che possono incidere direttamente sul senso di appartenenza e sulla motivazione e situazioni di esclusione, marginalità o conflitto possono

accelerare il disinvestimento, mentre contesti relazionali positivi e inclusivi rappresentano un fattore protettivo.

Non a caso, molti modelli di prevenzione della dispersione includono strategie basate sul gruppo, come il già citato “peer tutoring” riconoscendo che la permanenza a scuola non dipende solo dal rapporto con l’istituzione, ma anche dalla possibilità di trovare uno spazio relazionale significativo al suo interno.

In tutti questi casi, il punto è comune: contrastare il disinvestimento costruendo contesti nei quali sia possibile sentirsi parte del percorso.



Docenti capaci di costruire un clima di classe supportivo, di riconoscere lo studente e di mantenere aspettative alte ma realistiche favoriscono il coinvolgimento e la permanenza nei percorsi scolastici.

Al contrario, stili percepiti come svalutanti, eccessivamente giudicanti o distanti possono contribuire a rafforzare il disinvestimento, soprattutto negli studenti più fragili.

In questo senso, la relazione educativa non è un elemento accessorio, ma una componente strutturale dei processi di apprendimento e di tenuta scolastica.

Un ulteriore livello riguarda l’apertura della scuola al territorio.

Progetti costruiti in collaborazione con enti locali, terzo settore e realtà culturali, come nel caso del Service Learning, mostrano come

l’apprendimento diventi più significativo quando si connette a contesti reali e a esperienze concrete, riducendo la distanza tra scuola e vita.

In questo quadro, il coinvolgimento delle famiglie assume un ruolo decisivo.

La letteratura evidenzia come una comunicazione costante tra scuola e genitori, insieme alla partecipazione alla vita scolastica, contribuisca a rafforzare il legame con l’istituzione educativa e a ridurre il rischio di abbandono. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante nei contesti in cui la relazione scuola-famiglia è fragile, discontinua o delegata, e nei quali il disinvestimento può rimanere a lungo non intercettato.

La corresponsabilità educativa non è quindi un principio astratto, ma una condizione operativa che incide concretamente sulla tenuta dei percorsi.

Infine, la presenza di figure professionali dedicate al benessere psicologico, come lo psicologo scolastico, rappresenta una leva importante di prevenzione. La letteratura evidenzia infatti come interventi scolastici che includono componenti di supporto psicologico, counselling e lavoro sulle relazioni siano associati a una maggiore capacità di intercettare precocemente il disagio e di migliorare la partecipazione e la permanenza nei percorsi scolastici (Wilson & Tanner-Smith, 2013; Limone et al., 2022).

Il nodo centrale, quindi, non sembra essere la mancanza di strumenti, quanto la difficoltà di riconoscere la natura del problema.

La dispersione scolastica non è un singolo evento né il risultato di una sola causa, ma un processo che prende forma nel tempo e che riflette l’intreccio tra vulnerabilità individuali, qualità delle relazioni educative e capacità del sistema di intercettarle.

Per questo, ogni risposta che si muove su un solo piano rischia di essere parziale.

Il problema non è soltanto quanto si interviene, ma quando e come lo si fa.

Troppo spesso le risposte arrivano tardi, quando il processo è già avanzato, oppure in modo frammentato, senza una reale integrazione tra i diversi livelli coinvolti.

È nello spazio che precede l’abbandono, dove segnali precoci, didattica e relazioni si incontrano, che si gioca realmente la possibilità di intervenire.