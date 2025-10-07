Maria Luisa Gota, a.d. di Eurizon, tra le 100 donne più influenti nella finanza europea

Maria Luisa Gota, amministratrice delegata di Eurizon e presidente di Assogestioni, è stata inserita nella prestigiosa lista delle “100 Most Influential Women in European Finance” stilata da Financial News, unico nome italiano tra le leader selezionate per l’edizione 2025. Il riconoscimento premia le donne che stanno ridefinendo i confini del settore finanziario in Europa, valutando leadership, risultati concreti e capacità di innovare. Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale ed internazionale dell’asset management, con un’ampia offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo, che come ricordato recentemente dalla stessa manager, ha una quota di mercato del 20,8% in Italia e 397 miliardi di euro di masse in gestione. Importante anche la presenza internazionale, in particolare in Asia, dove la joint venture Penghua in Cina, partecipata al 49% da Eurizon Capital Sgr, che gestisce 162 miliardi di asset.

A capo della divisione Asset Management del gruppo Intesa Sanpaolo da aprile 2024, Gota si è distinta per una visione strategica solida e innovativa. In pochi mesi ha guidato Eurizon in un ambizioso processo di espansione internazionale, culminato nella partnership con Eurobank Asset Management per entrare nel mercato greco. Parallelamente, ha avviato nuove linee di sviluppo come l’ingresso nel mercato degli ETF, l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e la sperimentazione della tokenizzazione dei fondi. Prima donna a guidare Assogestioni (l’associazione nazionale delle società di gestione del risparmio) in oltre quarant’anni di storia, Gota rappresenta oggi una delle voci più autorevoli del settore.