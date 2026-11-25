Da Monaco a Stoccarda, BMW e Mercedes “investono” miliardi in buonuscite d’oro. Dietro i titoli ad effetto non c’è solo la crisi dell’elettrico: è la resa dei conti di un modello aziendale lento e iper-burocratico, schiacciato tra Tesla, la Cina e la flessibilita.

A Monaco di Baviera, nel quartier generale di BMW, lo scorso ottobre è successo qualcosa che fino a un paio d’anni fa sarebbe sembrato impensabile: il portale interno delle risorse umane è andato letteralmente in tilt. A mandarlo in crash non è stato un attacco hacker, ma la ressa digitale di migliaia di dipendenti che cercavano contemporaneamente di calcolare l’importo della propria buonuscita per lasciare l’azienda. Un assalto tale che i vertici hanno dovuto chiudere anticipatamente le iscrizioni perché il budget stanziato era già esaurito.

Chi osserva la Germania dall’Italia tende spesso a leggere queste notizie attraverso due lenti distorte: lo stupore scandalizzato di fronte a cifre che per il mercato del lavoro italiano sembrano fantascienza — si parla di assegni che arrivano fino a 650.000 euro lordi in BMW e 500.000 euro in Mercedes-Benz — oppure una malcelata Schadenfreude per il gigante industriale che finalmente vacilla.

Eppure, vivendo e lavorando qui, la sensazione è molto diversa. Quegli assegni a sei zeri non sono un atto di generosità né un capriccio: sono il prezzo altissimo che l’industria automobilistica tedesca sta pagando per smontare, pezzo dopo pezzo, l’elefante che hanno creato internamente in tanti anni di vacche grasse.

Per capire perché Mercedes-Benz (che a dicembre 2026 apre una nuova, aggressiva finestra di uscite incentivate con tanto di “bonus turbo” per chi firma entro marzo) e BMW preferiscano bruciare miliardi in liquidità pur di sfoltire gli organici, bisogna partire da una regola non scritta del capitalismo tedesco: nelle grandi aziende non si licenzia.

Grazie al sistema della Mitbestimmung (la cogestione aziendale) e al peso storico di un sindacato come la IG Metall (corrispondente alla FIOM italiana), i colossi dell’auto hanno firmato patti blindati che vietano i licenziamenti per motivi economici fino al 2030 nel caso di BMW e addirittura fino al 2034 in Mercedes. L’unica via d’uscita legale si chiama doppelte Freiwilligkeit, la “doppia volontarietà”: l’azienda mette sul piatto una somma talmente allettante da convincere il dipendente ad andarsene spontaneamente, riservandosi però il diritto di veto per non perdere i profili ritenuti insostituibili.

Dietro l’apparente follia di staccare un assegno da mezzo milione di euro c’è una fredda logica finanziaria. Un quadro intermedio o un ingegnere tedesco con quindici o vent’anni di anzianità costa all’azienda ben oltre i 140.000 euro l’anno tra stipendio, contributi e benefit. Pagare oggi una buonuscita una tantum — peraltro interamente deducibile dalle tasse — significa rientrare dell’investimento in poco più di tre anni. Non a caso, BMW ha messo a budget circa un miliardo di euro per questa ristrutturazione, ma conta di risparmiarne altrettanti soldi a partire dal 2028 ogni singolo anno. (Per inciso: i lavoratori tedeschi sanno bene che lordo non significa netto; tra tassazione ordinaria e il blocco automatico di dodici settimane sul sussidio di disoccupazione per chi firma una risoluzione consensuale, in tasca resta poco più della metà).

Ma il dato più interessante, e meno raccontato fuori dai confini tedeschi, non riguarda quanto pagano, bensì chi stanno mandando a casa. I piani di taglio di BMW (circa 8.000 posti a livello globale, oltre la metà in Germania) e di Mercedes non riguardano gli operai in catena di montaggio. Le fabbriche, per quanto sotto pressione, restano fuori dai programmi di esodo.

La scure si sta abbattendo quasi esclusivamente sui cosiddetti settori “indiretti”: amministrazione, acquisti, IT, middle management e persino Ricerca & Sviluppo.

È qui che si nasconde il vero nodo della perdita di competitività tedesca. Per oltre un decennio, alimentati dai profitti straordinari generati dal mercato cinese, i quartieri generali di Monaco, Stoccarda e Wolfsburg si sono gonfiati a dismisura. Hanno costruito strutture gerarchiche stratificate, comitati decisionali infiniti, processi di approvazione pachidermici. Finché il mondo comprava auto termiche tedesche a prezzi premium, quella pesantezza burocratica era sostenibile.

Poi il mondo è cambiato alla velocità della luce. Oggi Tesla e i costruttori cinesi come BYD o Xiaomi progettano, sviluppano e portano sul mercato un nuovo modello elettrico e software-defined in 18-24 mesi. Ai colossi tedeschi, ingessati nei propri processi interni, ne servono ancora il doppio se non di più. La Cina ha smesso di essere il bancomat per le case automobilistiche tedesche e si è trasformato nel suo peggior incubo competitivo sia sul mercato estero sia su quello europeo.

Le buonuscite d’oro dell’autunno 2026 sono, in definitiva, il tentativo disperato di comprare velocità. BMW ha dichiarato apertamente di voler tagliare del 20% le funzioni manageriali e i livelli organizzativi entro la metà del 2027. Non si tratta solo di ridurre il costo del lavoro per competere con Pechino, ma di snellire la catena di comando per tornare a decidere in tempi compatibili con l’era dell’auto digitale e dell’intelligenza artificiale.

Per l’Italia — e per tutta l’Europa industriale, la cui filiera della componentistica è legata a doppio filo ai destini delle case automobilistiche tedesche — quanto sta accadendo in Baviera e nel Baden-Württemberg è un campanello d’allarme che va ben oltre il settore dell’auto.

Ci dice che la crisi della manifattura europea non si gioca più soltanto sul costo dell’energia o della manodopera in fabbrica, ma sulla capacità delle grandi organizzazioni di sconfiggere la propria stessa burocrazia prima che sia il mercato a farlo al posto loro, quindi flessibilità e adattamento su un mercato internazionale in continuo e rapido cambiamento.