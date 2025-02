TIM Enterprise e GETEC hanno avviato un progetto pionieristico di teleriscaldamento che sfrutta il calore generato dal Data Center TIM di Rozzano per riscaldare oltre 5.000 abitazioni nel quartiere ALER. Questa iniziativa, prima nel suo genere in Italia, consente di ridurre significativamente il consumo di gas naturale e le emissioni di CO2, con un risparmio ambientale pari all’impianto di circa 17.500 alberi. Il sistema utilizza scambiatori di calore e pompe per catturare l’energia termica prodotta dal Data Center e distribuirla attraverso la rete di GETEC, fornendo riscaldamento e acqua calda sanitaria ai residenti. La collaborazione tra TIM Enterprise, GETEC e il Comune di Rozzano evidenzia un modello di innovazione sostenibile, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza energetica.

Maria Laura Guido, Vice Sindaco di Rozzano, ha sottolineato come il progetto rappresenti un passo significativo verso una città più sostenibile. Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, ha evidenziato il valore di soluzioni ecosostenibili integrate nel modello di smart land. Giovanni Pontrelli, CEO di GETEC, ha ribadito l’impegno nella decarbonizzazione e nella transizione energetica. Con un’infrastruttura che si estende per 90.000 metri quadrati, il Data Center di Rozzano fa parte della più grande rete italiana di centri dati TIM. Questo progetto, che si inserisce nella strategia ESG dell’azienda, ottimizza l’uso delle risorse energetiche, migliorando la sostenibilità e la competitività del sistema energetico nazionale.