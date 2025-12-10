Snam consolida la leadership nel reporting non finanziario e nella trasparenza in tema di impatto ambientale

Snam è stata nuovamente inclusa nella “A list” di CDP (ex Carbon Disclosure Project), l’indice che raggruppa le aziende leader a livello globale che si distinguono nella trasparenza e nella gestione dei rischi e opportunità ambientali, migliorando il risultato rispetto al 2024 (B) e confermandosi tra le società a livello mondiale ad essere incluse nella lista “best companies” per la qualità e completezza delle informazioni rese disponibili. Lo score “A” attesta l’elevato livello di trasparenza e i risultati ottenuti nella gestione e rendicontazione dei propri impatti ambientali. Il processo annuale di valutazione effettuato da CDP è ampiamente riconosciuto dal mercato come il Gold Standard delle Nazioni Unite per le tematiche ambientali.

A questo risultato si aggiunge la conferma, per il secondo anno consecutivo, del Premio Speciale “Rendicontazione di sostenibilità: verso la CSRD” nell’ambito dell’Oscar di Bilancio 2025, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Il riconoscimento premia la chiarezza, la completezza e l’integrazione delle informazioni pubblicate, in linea con i requisiti del nuovo quadro europeo di reporting, evidenziando la maturità e la profondità analitica del reporting di Snam, il pieno allineamento agli standard ESRS e la solida governance ESG, integrata nella strategia aziendale. Particolarmente apprezzate sono risultate la chiarezza e la robustezza dell’analisi di doppia materialità e la completezza della disclosure dei KPI, che copre gli ambiti della riduzione delle emissioni e della tassonomia.

