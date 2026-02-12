TIM aderisce a M’Illumino di Meno per promuovere stili di consumo più responsabili

In occasione della Giornata Nazionale del risparmio energetico e dell’iniziativa di Rai Radio 2 Caterpillar, il gruppo spegnerà le luci nelle proprie sedi e coinvolgerà colleghi e clienti

TIM aderisce alla XXII edizione di M’Illumino di Meno, la campagna di Rai Radio2 Caterpillar dedicata al risparmio energetico e alla promozione di stili di consumo più responsabili organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il 16 febbraio, TIM spegnerà le luci delle principali sedi a Roma e Milano e coinvolgerà circa 17 mila dipendenti, invitandoli a mettere in atto comportamenti sull’uso virtuoso delle risorse nella vita quotidiana. Un messaggio che sarà esteso anche ai clienti, che da domani riceveranno un SMS dedicato per aderire all’iniziativa e contribuire alla diffusione di una cultura condivisa della sostenibilità.

L’adesione a M’Illumino di Meno si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità che, per il Gruppo, rappresenta un elemento strutturale della strategia industriale: il piano ESG punta infatti a rendere le infrastrutture più efficienti, ridurre emissioni e consumi, valorizzare il talento, promuovere la parità di genere, rafforzare la sicurezza informatica e guidare l’evoluzione digitale dell’Italia.

“Per TIM la sostenibilità è un impegno quotidiano che attraversa le scelte industriali, tecnologiche e organizzative. È con questo approccio che vogliamo guidare il cambiamento, a partire dalle nostre infrastrutture, dai data center e dalle persone”, sottolinea Maria Enrica Danese, direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM.

Un esempio concreto di questo percorso è il progetto realizzato a Rozzano, dove il calore generato da un Data Center TIM viene recuperato e utilizzato per il teleriscaldamento di circa 5.000 abitazioni del quartiere ALER, con una riduzione stimata in circa 3.500 tonnellate di CO₂ all’anno dovuto al contenimento dei consumi di gas e altri combustibili fossili. Accanto alla dimensione ambientale, TIM porta avanti un impegno costante sul fronte del cambiamento sociale, attraverso azioni rivolte al superamento del gender gap all’interno dell’azienda note sotto l’ombrello della campagna #LaParitàNonPuòAspettare.

La sostenibilità digitale rappresenta inoltre una componente essenziale del ruolo industriale di TIM. Con il progetto #RompiLaBolla, sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio for Independent Thinking, il gruppo promuove percorsi di educazione digitale nelle scuole, finalizzati a rafforzare spirito critico e uso consapevole dei media e dei social network.

A livello di gruppo, TIM ha integrato gli obiettivi di sostenibilità nella propria strategia di lungo periodo, con un percorso strutturato di riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica e attenzione all’impatto sociale delle proprie attività. Con la partecipazione a M’Illumino di Meno 2026, TIM conferma il proprio impegno a coniugare sviluppo tecnologico, responsabilità ambientale e impatto sociale, contribuendo in modo concreto a una transizione sostenibile che coinvolge industria, territori e persone.