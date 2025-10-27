La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Il club bianconero ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore croato dopo la sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva in campionato e la quarta gara di fila senza segnare. Otto partite senza vittorie hanno convinto la dirigenza a intervenire subito, nonostante mercoledì la squadra torni già in campo contro l’Udinese. Nell’immediato, la guida tecnica passa a Massimo Brambilla, 52 anni, attuale tecnico della Next Gen, che ha mostrato buoni risultati con i giovani e potrebbe traghettare la squadra fino a fine stagione.

Intanto, a Torino si guarda già oltre. Tra i nomi più accreditati per la panchina ci sono Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino.

Spalletti, libero dopo la parentesi alla guida della Nazionale, rappresenta la soluzione più esperta e carismatica. Vincitore dello scudetto con il Napoli nel 2023, è apprezzato per la capacità di costruire gioco e valorizzare i talenti offensivi, due elementi oggi carenti nella Juventus.

Mancini, reduce dalla deludente esperienza con l’Arabia Saudita, conosce bene l’ambiente del calcio italiano e ha già dimostrato di saper gestire cicli complessi, come quello che portò all’Europeo vinto con l’Italia nel 2021. La sua candidatura è vista come una garanzia di solidità e disciplina tattica.

Infine, Palladino, ormai pronto al salto di qualità dopo le buone stagioni con il Monza, piace per il suo calcio moderno e per la capacità di lavorare con giocatori giovani e motivati. Sarebbe la scelta più coraggiosa, ma anche quella più in linea con una Juventus che, dopo anni di turbolenze, vuole ripartire da un progetto tecnico sostenibile e a lungo termine.

Le prossime ore saranno decisive: la dirigenza bianconera vuole chiudere il prima possibile per dare alla squadra un nuovo punto di riferimento, tecnico e psicologico, in una fase cruciale della stagione.

In copertina, Igor Tudor ai tempi in cui allenava l’Udinese, licenza Creative Commons, fotografia Davide Marchiol