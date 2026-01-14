Caccia aperta agli ultimi biglietti per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (6–22 febbraio), già al centro di una forte domanda nazionale e internazionale. L’evento, diffuso tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, propone un’offerta ampia, con prezzi e disponibilità molto diversi a seconda delle discipline e delle sedi.

Biglietti per le Olimpiadi: prezzi, come acquistarli e cederli

I biglietti Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono in vendita esclusivamente attraverso il portale ufficiale e l’app dedicata. I ticket sono digitali, nominativi e acquistabili solo con circuito Visa. È previsto un limite massimo di 25 biglietti per utente. Dal dicembre scorso è possibile effettuare il cambio nominativo e accedere alla piattaforma ufficiale di rivendita, unico canale autorizzato per la cessione dei ticket. I prezzi variano sensibilmente. Le cerimonie di apertura e chiusura rappresentano il segmento premium: l’apertura a San Siro parte da alcune centinaia di euro fino a oltre 2.000 per le migliori categorie. Le gare sportive offrono invece un’ampia forbice: si va dai circa 30–40 euro per eventi come curling e sci di fondo, fino a oltre 1.000 euro per finali molto richieste come hockey e pattinaggio di figura.

Biglietti per le competizioni di sci alpino, sci nordico e sport alpini

Le competizioni dello sci alpino femminile si svolgeranno sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina. È una delle discipline più seguite e con minore disponibilità di biglietti Olimpiadi, soprattutto per discese e superG, anche grazia alla presenza tra le favoritissime dell’azzurra Sofia Goggia e di un monumento vivente dello sport mondiale come Lindsey Vonn. Maggiore accesso per prove e gare tecniche, ma la domanda resta alta. Le competizioni maschili invece si svolgeranno a Bormio, in Valtellina, e anche per queste gare la domanda è alta e le disponibilità di biglietti per le gare olimpiche sono limitate. La Val di Fiemme ospiterà sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Questi biglietti per le Olimpiadi risultano tra i più accessibili, sia in termini di prezzo sia di disponibilità. Livigno sarà invece il centro di snowboard e freestyle, discipline con buona capienza e forte appeal giovanile.

Biglietti delle Olimpiadi per hockey, pattinaggio e curling

L’hockey su ghiaccio si giocherà tra Milano e Cortina, con le finali previste nella nuova arena di Santa Giulia. Buona disponibilità nelle fasi preliminari, più limitata per semifinali e finali. Milano ospiterà anche pattinaggio di figura e short track, tra gli eventi più richiesti. Il curling, a Cortina, resta una delle discipline con biglietti Olimpiadi più economici e facilmente reperibili. In generale, offrono maggiore disponibilità di biglietti olimpici le gare di curling, sci di fondo, snowboard e freestyle, prime fasi dell’hockey. Resta invece più critica la ricerca dei biglietti per le Olimpiadi per quanto riguarda le cerimonie, lo sci alpino, pattinaggio di figura, finali di hockey

Milano Cortina 2026 propone un modello di Olimpiade territoriale, con eventi premium nelle grandi città e competizioni più accessibili nelle località alpine. Una struttura che amplia il pubblico potenziale e rende i biglietti delle Olimpiadi modulabili per budget, interesse sportivo e area geografica.

Non puoi o non vuoi vedere queste Olimpiadi? Da oggi puoi prenotare i biglietti per… Lo Angeles 20228!

Da oggi poi è possibile accedere alla prima opportunità per chi, in tutto il mondo, desidera aggiungere il proprio nome alla lista degli interessati e interessate ad acquistare i biglietti per i Giochi di Los Angeles 2028. Chiunque desideri acquistare i biglietti deve iscriversi e creare un profilo sul sito web di LA28 durante il periodo di registrazione, che va da oggi, 14 gennaio, al 18 marzo 2026.