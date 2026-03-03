I Giochi Paralimpici Invernali e lo sguardo degli italiani su inclusione e accessibilità

Una ricerca SWG evidenzia come i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 siano percepiti dagli italiani non solo come evento sportivo, ma come occasione di riflessione su inclusione, accessibilità e responsabilità sociale

A pochi giorni dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una ricerca realizzata da SWG e commissionata da Coca-Cola fotografa la percezione degli italiani rispetto al significato dell’evento. I dati indicano che la manifestazione viene letta non solo come appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma come occasione di riflessione collettiva su inclusione, accessibilità e responsabilità sociale.

Secondo l’indagine, otto italiani su dieci considerano i Giochi Paralimpici un’opportunità per riportare al centro del dibattito pubblico il tema dell’inclusione, mentre per l’87 per cento degli intervistati i valori paralimpici rappresentano un riferimento importante nella costruzione di una società più accessibile, capace di abbattere barriere fisiche e culturali.

Un legame percepito tra Olimpiadi e Paralimpiadi

La ricerca evidenzia anche una percezione di continuità tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Un italiano su due dichiara di seguire con interesse entrambe le manifestazioni e il 76 per cento riconosce nei due eventi la medesima matrice sportiva e valoriale. Tra i più giovani questa lettura appare ancora più marcata: oltre l’80 per cento degli appartenenti alla Generazione Z individua in entrambi i Giochi la capacità di unire le persone attraverso lo sport.

Il dato suggerisce come la distinzione tra i due appuntamenti, almeno sul piano simbolico, venga progressivamente superata in favore di una visione integrata, centrata su principi comuni quali partecipazione, rispetto e spirito di squadra.

Attesa e impatto culturale

L’interesse verso Milano Cortina 2026 appare già significativo: sei italiani su dieci dichiarano l’intenzione di seguire le competizioni paralimpiche invernali. Tuttavia, l’attenzione non si limita alla dimensione agonistica. Oltre tre quarti degli intervistati attribuiscono ai Giochi un impatto culturale rilevante, capace di incidere sulla percezione della disabilità e delle pari opportunità.

Le emozioni più frequentemente associate all’evento sono ammirazione, orgoglio ed empatia. Per il 53 per cento del campione, i Giochi trasmettono un forte messaggio di inclusione; per il 35 per cento rappresentano soprattutto un’occasione per riflettere su temi sociali che superano la celebrazione del singolo risultato sportivo.

Dallo sport alla società

I dati raccolti delineano un quadro in cui lo sport paralimpico viene percepito come strumento di cambiamento più ampio. L’87 per cento degli intervistati ritiene che i valori paralimpici siano sempre più centrali nel favorire un’evoluzione culturale del Paese, dall’accessibilità degli spazi pubblici e dei servizi fino all’educazione delle nuove generazioni.

Nel commentare la ricerca, Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, ha sottolineato come l’evento rappresenti un momento di connessione sociale e di riflessione collettiva su inclusione e responsabilità condivisa. Sulla stessa linea Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ha evidenziato come i dati restituiscano l’immagine di un Paese consapevole del valore culturale dei Giochi, considerati non solo competizione sportiva ma anche motore di crescita civile.

Le iniziative sul territorio

Accanto alla dimensione istituzionale e sportiva, la ricerca si inserisce in un quadro più ampio di iniziative legate all’avvicinamento ai Giochi. Tra queste, la partecipazione di cinquanta rappresentanti della società civile alla cerimonia di apertura del 6 marzo, prevista all’Arena di Verona, con il coinvolgimento nella presentazione delle delegazioni internazionali.

A Cortina d’Ampezzo è inoltre prevista una mostra fotografica diffusa, realizzata in collaborazione con realtà locali e con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico: 160 scatti saranno esposti in oltre 40 attività commerciali del territorio, trasformando la città in una galleria a cielo aperto dedicata alla storia delle precedenti edizioni paralimpiche.

Nel complesso, la ricerca SWG evidenzia come, alla vigilia di Milano Cortina 2026, una parte significativa dell’opinione pubblica attribuisca ai Giochi Paralimpici Invernali una funzione che supera la dimensione agonistica, riconoscendo nell’evento un potenziale spazio di confronto sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

Foto di copertina: The Opening Ceremony will take place at the iconic Arena di Verona on 6 March ⒸMilano Cortina 2026