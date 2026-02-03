La Fiamma olimpica arriva a Como: tappa lombarda tra città, tedofori e festa in piazza

La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa la Lombardia e arriva a Como dopo le tappe tra Bergamo e Brianza. In piazza Cavour la City Celebration aperta al pubblico, con i tedofori Marco Lucchini e Miriam Cresta

Prosegue in Lombardia il viaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, giunto alla sua cinquantottesima giornata. Oggi il percorso attraversa diverse località tra Bergamo, Monza e Brianza e Como, con partenza da Dalmine e arrivo previsto nel tardo pomeriggio nel capoluogo lariano.

La torcia tocca nell’ordine Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda, Paderno d’Adda, Vimercate, Arcore e Lesmo, Seregno e Meda, Cantù, per concludere la giornata a Como, dove dalle 17 in piazza Cavour è prevista la City Celebration, l’evento pubblico che accompagna l’arrivo dell’ultimo tedoforo.

L’iniziativa rientra nel calendario ufficiale del viaggio della Fiamma che, nelle settimane che precedono l’apertura dei Giochi, sta attraversando l’Italia coinvolgendo centri urbani e comunità locali. Partner del Viaggio della Fiamma è Coca-Cola, che accompagna diverse tappe con un proprio programma di animazione nelle piazze.

I tedofori: storie di impegno sociale e formazione

Tra i protagonisti della tappa odierna ci sono due tedofori selezionati per il loro impegno in ambito sociale ed educativo. Il primo è Marco Lucchini, cofondatore e segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, figura storica nella lotta allo spreco alimentare in Italia. Dal 1989 è tra i promotori della rete che recupera eccedenze e le redistribuisce a persone in difficoltà, contribuendo anche alla nascita della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e alla diffusione di normative come la Legge del Buon Samaritano.

Accanto a lui Miriam Cresta, amministratrice delegata di Junior Achievement Italia, organizzazione impegnata nell’educazione imprenditoriale e nel collegamento tra scuola e mondo del lavoro, attiva nella formazione di giovani studenti su competenze economiche e professionali. Due profili che richiamano i temi della solidarietà, dell’educazione e della partecipazione civile, spesso valorizzati durante il percorso della torcia olimpica.

L’arrivo a Como e la City Celebration

L’appuntamento conclusivo della giornata è previsto in piazza Cavour a Como, dove è organizzata una manifestazione aperta al pubblico con musica, intrattenimento e attività collaterali in attesa dell’arrivo della Fiamma.

L’area ospiterà spazi dedicati all’animazione e a iniziative di sensibilizzazione legate anche al recupero delle eccedenze alimentari, con la possibilità per i presenti di effettuare donazioni a sostegno delle attività del Banco Alimentare. Il passaggio della Fiamma rappresenta, per le città coinvolte, un momento simbolico di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali, capace di trasformarsi in occasione di aggregazione pubblica nelle piazze.

Un percorso che attraversa i territori

Il viaggio della Fiamma olimpica sta toccando in queste settimane numerosi centri italiani, con l’obiettivo di coinvolgere territori anche lontani dalle sedi di gara. In Lombardia, il tragitto di oggi unisce province diverse lungo un asse che collega Bergamo, l’area brianzola e il lago di Como, prima di proseguire nei prossimi giorni verso altre tappe.

L’arrivo della torcia è uno dei momenti più riconoscibili del calendario pre-olimpico e anticipa l’apertura ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.