Milano Cortina 2026, TIM garantirà connessioni ultraveloci

Il gruppo ha realizzato l’intera connettività dell’evento per una platea mondiale. Allo Stadio San Siro per la cerimonia di apertura sarà lanciata la nuova rete mobile ultraveloce.

TIM è ha Official Telecommunications Partner di Milano Cortina 2026 e ha realizzando l’intera connettività dell’evento con un piano straordinario di potenziamento della copertura mobile 5G e dei collegamenti ultraveloci in tutte le sedi di gara, nei luoghi simbolo e lungo le principali direttrici. Non è scontato connettere un’Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2.000 metri, lasciando al tempo stesso un’infrastruttura adatta a servire i territori coinvolti anche dopo i Giochi Invernali. È questa la sfida che il Gruppo TIM ha affrontato, portando così l’innovazione tecnologica al centro di Milano Cortina 2026 e offrendo ai 2 milioni di spettatori attesi da oltre 93 Paesi un’esperienza di servizio unica e di fruizione di altissima qualità.

Risultati ottenuti grazie a un’infrastruttura di rete di trasporto nazionale (backbone) di oltre 8.000 chilometri, con una connettività capillare, in grado di garantire comunicazioni sicure e in tempo reale. Il sistema è progettato per garantire continuità e resilienza anche dopo i Giochi Invernali, con connessioni ridondate ad altissima capacità fino a 100 Gigabit al secondo. L’obiettivo è creare un patrimonio tecnologico duraturo per trasformare città e territori in smart city e smart land.

Si parte dallo Stadio San Siro, sede della Cerimonia di inaugurazione, dove la rete mobile di TIM è stata fortemente potenziata per gestire picchi di traffico eccezionali tipici di eventi massivi. In particolare, è stata sviluppata una rete 5G ad hoc con tecnologia innovativa ed unica in Italia, aumentando del 500% la velocità in download, per una customer experience senza precedenti, che farà viaggiare centinaia di terabyte di dati abbattendo le distanze tra gli atleti e il pubblico di tutto il mondo.

Il potenziamento della copertura mobile ha inoltre interessato tutti i luoghi strategici dei Giochi Invernali: dal PalaItalia Santa Giulia, alla Fiera Milano City e Fiera Milano Rho fino all’Arena di Verona, che ospiterà la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e quella di apertura dei Giochi Paralimpici, che è stata dotata di una nuova rete 5G progettata nel rispetto del contesto storico.

L’impegno tecnologico di TIM, spiega un comunicato dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Pietro Labriola, si estende anche alle località olimpiche, da Bormio a Livigno, da Cortina d’Ampezzo alla Val di Fiemme, con significativi miglioramenti delle prestazioni del 4G e del 5G e particolare attenzione alle aree alpine, dove le esigenze di copertura si confrontano con i vincoli ambientali e paesaggistici. Nelle aree delle Tofane, Cortina, Duca d’Aosta, Rumerlo e Socrepes sono stati adottati impianti a basso impatto visivo per una copertura di aree sciistiche dei rifugi più iconici.

Connettività potenziata anche lungo le principali direttrici di mobilità che collegano le sedi di gara, dallo Stelvio alla SS51 di Cortina, fino ai tratti di Ponte di Legno e Valdidentro–Bormio e le autostrade A4, A22, A23 e A27 per un totale di oltre 1.300 chilometri. La copertura sulla Pedemontana Veneta è stata significativamente ampliata, garantendo continuità lungo tutta l’arteria percorsa ogni giorno da oltre 84mila veicoli. Potenziamento della copertura anche delle aree aeroportuali di Malpensa e Venezia.

TIM ha inoltre fornito all’organizzazione di Milano Cortina 2026 oltre 10mila tra SIM e router 4G/5G e più di 3.600 SIM dedicate ad atleti e paratleti e garantirà, per l’intero periodo, un presidio operativo di oltre 1.000 tecnici al lavoro per la copertura continua di tutti gli eventi presso le sedi olimpiche. L’impegno di TIM si riflette anche nell’esperienza digitale del pubblico: gli appassionati potranno seguire tutte le gare dei Giochi Invernali sui canali Eurosport disponibili su TimVision, la piattaforma che si distingue come l’aggregatore di servizi streaming più completo sul mercato italiano.

La partnership tra TIM e Milano Cortina 2026 si configura come un investimento strategico per il futuro digitale del Paese: un’infrastruttura pensata per un grande evento internazionale che resterà patrimonio delle comunità locali per abilitare nuove opportunità di crescita economica e sociale e favorire lo sviluppo digitale, il turismo e nuovi servizi per cittadini e imprese.