Il Declino di Stack Overflow e l’Ascesa (Problematica) dell’AI

Per anni, per molti programmatori, Stack Overflow è stato uno strumento valido e utilissimo. Ogni qualvolta un programmatore aveva un dubbio, che si trattasse di un bug specifico o di una questione generale di coding (Java, C++, Python o altro), poteva consultare la vasta Community di Stack Overflow, trovando la risposta grazie a una rapida ricerca su Google o accedendo direttamente al sito. Qui il link per coloro che non lo conoscono https://stackoverflow.com/questions

Qualcosa, però, è cambiato radicalmente negli ultimi tre anni. L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo della programmazione ha modificato i comportamenti degli sviluppatori, innescando anche un cambiamento sia qualitativo che quantitativo nel coding con relative aspettative da parte di molte aziende e ripercussioni nel mondo del lavoro in ambito IT. Per ripercussioni non intendo soltanto possibilità di rivedere il piano assunzioni, con relativi tagli del personale, ma anche revisione delle performance e velocità nella programmazione software.

Vorrei porre l’attenzione su come l’AI sta cambiando il modo di lavorare e come le aspettative siano state raggiunte o non raggiunte, creando, in parte, delle illusioni.

I Dati della Survey di Stack Overflow

I dati che seguono provengono dalle Stack Overflow Developer Survey del 2024 e 2025, condotte su 65.000 programmatori attivi in tutto il mondo. Queste cifre evidenziano una tendenza significativa nell’opinione e nelle abitudini di sviluppatori provenienti da diversi Paesi e settori.

Negli ultimi tre anni, si è assistito a una riduzione drastica delle nuove domande postate dagli utenti. Il crollo riflette chiaramente come i programmatori, dove possibile, abbiano iniziato a “chiedere” direttamente all’AI invece di cercare e contribuire alla Community di Stack Overflow.

Ecco gli highlights della Survey relativi alle nuove domande:

Data Nuove Domande (Circa) Variazione % (vs Gen 2023) Gennaio 2023 96.377 Rif. Base Giugno 2023 63.752 -33,9 % Gennaio 2024 60.270 -37,5 % Giugno 2024 41.616 -56,8 % Dicembre 2024 25.566 -73,5 % Gennaio 2025 2.967 (Dato Parziale/Incompleto) -96,9 %

La riduzione delle nuove domande raggiunge il 73,5% a dicembre 2024, un segnale inequivocabile del cambio del comportamento.

Ho specificato “ove possibile” perché non sempre è consentito accedere a tool di AI per ragioni di sicurezza aziendale. Per i fini di questo articolo, e rimandando la critica questione della cybersecurity a un approfondimento dedicato, daremo per scontato che gli accessi e i Prompt siano fatti in modo sicuro per l’azienda.

L’Adozione Massiccia dell’AI

A integrare i dati sul calo delle domande, troviamo il trend crescente di programmatori che hanno dichiarato di usare o di pianificare di usare l’AI. La percentuale è passata dal 76% nel 2024 all’84% nel 2025.

Del resto LLM, con un adeguato Prompt, ti permette di avere il supporto richiesto in modo rapido e ricco di informazioni. A questo aggiungo anche che si tratta anche di qualcosa di nuovo e un trend tra le diverse generazioni e, soprattutto, nelle varie aziende, le quali hanno introdotto rapidamente l’utilizzo di LLM tools senza anche conoscere il livello qualitativo delle risposte, avendo allo stesso tempo anche altissime aspettative sulla riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo software. Aspettative, comunque, che già a distanza di pochi anni non si sono manifestate.

Le Loro Aspettative (Non) Sono State Soddisfatte — Illusione

Tuttavia, le aspettative di una riduzione drastica di costi e tempi non si sono manifestate. L’esperienza diretta di chi lavora nell’IT può confermarlo, e la Stack Overflow Developer Survey lo certifica: le risposte dei vari tool AI non sono sempre affidabili e non possono sostituire l’esperienza e la conoscenza di un senior developer.

I dati critici sull’accuratezza dell’AI:

Fiducia in calo: La fiducia nell’accuratezza dell’AI è scesa del 7% dal 2023 al 2025 (dal 40% al 33%).

“Quasi Giusto”: Il 66% degli sviluppatori afferma che l’AI fornisce soluzioni che sono “ quasi giuste, ma non del tutto “.

Tempo di Debugging: Il 45% riferisce che il debugging del codice generato richiede più tempo del previsto .

In altre parole, l’AI fornisce velocemente il codice, ma richiede molto più tempo per la verifica umana. Questo riporta in auge il valore di Stack Overflow, dove le risposte e i commenti sono generati da esseri umani, rendendo la fonte di supporto più affidabile e verificata.

Il sondaggio presenta anche la classifica dei tool AI più utilizzati, con OpenAI come modello di riferimento.

In sintesi, questi dati confermano che: