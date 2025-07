“LIVE MUSIC. LIVING FILMS.”, un Interactive AI Movie in prima mondiale a Venezia 82

Un Interactive AI Movie che nasce dall’interpretazione musicale e prende vita in tempo reale, trasformandosi a ogni performance musicale dal vivo. LIVE MUSIC. LIVING FILMS. debutta in prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia

LIVE MUSIC. LIVING FILMS. Si intitola così il nuovo progetto che unisce musica, cinema e intelligenza artificiale. L’Interactive AI Movie debutterà in prima internazionale mercoledì 3 settembre 2025 nella prestigiosa cornice del seicentesco Teatro Malibran di Venezia, durante la 82° mostra internazionale di arte cinematografica. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 del 1 agosto a questo link e a questo link.

Ogni grande opera musicale racchiude una visione: un immaginario che il compositore e i musicisti esprimono attraverso la musica. OOVIE Studios lo porta alla luce con un Interactive AI Movie che nasce dall’interpretazione musicale e prende vita in tempo reale, trasformandosi a ogni performance musicale dal vivo. Quello di OOVIE Studios è un approccio che trova una sua radice nel film d’animazione “Fantasia” della Disney, il cui celebre claim “Musica da vedere, immagini da ascoltare” rappresenta con straordinaria poesia l’essenza di questa esperienza.

LIVE MUSIC. LIVING FILMS sono concerti concepiti per essere vissuti con l’udito e con la vista. LIVE MUSIC. LIVING FILMS. prevede la performance di Maxim Vengerov, uno dei più importanti violinisti al mondo, affiancato da LaFil Filarmonica di Milano, orchestra diretta da Marco Seco, i quali interpreteranno “Tzigane” di M. Ravel e la “Sinfonia n. 5“ di L.V. Beethoven. Durante questa eccezionale esibizione, il pubblico assisterà per la prima volta a una performance inedita: un film AI interattivo creato da OOVIE Studios in collaborazione con Dustin Hollywood e Reza Sixo Safai, considerati tra i più innovativi AI artist nella scena internazionale.

Quello di Venezia è il primo appuntamento di un tour che proseguirà il 7 settembre 2025 in apertura al Festival di Trieste presso il Generali Convention Center e il 7 e 8 ottobre 2025 al Piccolo Teatro Strehler di Milano.

“L’impiego creativo dell’intelligenza artificiale nel cinema e nelle altre forme di espressione artistica è sicuramente una delle sfide più affascinanti, per quanto ancora controverse, della contemporaneità”, ha dichiarato Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia. “Per questo motivo, sin da subito mi sono incuriosito e appassionato alla proposta che vede OOVIE Studios e LaFil al centro di un progetto innovativo che unisce il cinema alla musica con modalità non solo inedite ma di grande interesse, e ricchezza di potenzialità destinate ad uno sviluppo di notevole impatto spettacolare sugli appassionati di queste discipline artistiche. Sono davvero curioso di assistere alla prima internazionale di questo concerto che non a caso si terrà a Venezia in concomitanza con la Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale.”

OOVIE Studios è una start up nata dai musicisti e imprenditori Riccardo Acciarino, Marco Seco, Lorenzo Ramon, Giulio Casagrande e Ignacio Palladino, con l’idea di portare novità nella fruizione musicale, espandendosi anche in altri settori, dall’intrattenimento alla brand experience. Questo progetto di OOVIE Studios, in collaborazione con MASSIVE Studios, reinterpreta il rapporto tra musica e immagine, fondendo l’interpretazione musicale dal vivo con una produzione video AI, una forma di spettacolo live che unisce arte e tecnologia. Creatività e ispirazione nascono dall’umanità degli artisti, mentre l’AI diventa lo strumento al loro servizio per amplificare l’esperienza concertistica. Il risultato è un film AI (Interactive AI Movie) che segue la musica dal vivo, interagisce con essa e dà vita a percorsi narrativi sempre diversi.

“È vivo!” commenta Riccardo Acciarino, CEO di OOVIE Studios e musicista di carriera internazionale. “Un film che cambia a ogni spettacolo, come la musica da cui nasce, è un film che vive. Tecnologia e arte, insieme, generano risultati potenti sul piano culturale ed economico. In un mondo sempre più virtuale, il live e l’unicità del momento tornano ad avere un valore inestimabile.”

“La musica, per continuare a essere viva, ha bisogno di ascoltare il presente e dialogare con esso. Con OOVIE Studios e LaFil esploriamo nuove possibilità espressive, in cui la tecnologia diventa strumento e non fine, compagna e non sostituta. Partecipare a questa trasformazione non è solo una responsabilità, è anche una straordinaria avventura creativa. È un tempo nuovo, in cui l’arte si rinnova senza perdere la propria anima.” – Marco Seco, direttore de LaFil e COO di OOVIE Studios.

Gli interactive AI movies si adattano in tempo reale alle performance musicali dal vivo e all’interazione del pubblico. Sono di interesse non solo per i concerti di musica classica, ma per concerti di ogni genere. In un mondo che mette al centro la velocità e contenuti sempre più generici e massificati, OOVIE Studios interpreta l’arte come uno dei pochi se non l’unico linguaggio capace di creare connessioni autentiche con chi ne entra in contatto, proponendo esperienze uniche e personalizzate.

Foto di copertina: LaFil, credit Mattia Balsamini. Courtesy of Io Donna