Arrivano i TimVision Days, per Natale Tim offre lo streaming senza limiti a tutti

Da oggi fino all’11 gennaio, registrandosi su timvision.it o tramite l’App TimVision, sarà possibile guardare film in esclusiva, come ‘Il padre dell’anno’ con Michael Keaton dal 17 dicembre, ‘Tu Quoque’ con Maurizio Battista dal 15 dicembre, ‘Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes’; serie TV anche in esclusiva come ‘La strada stretta verso il profondo Nord’ con Jacob Elordi, cartoni animati dedicati ai più piccoli disponibili anche in LIS e audiodescritti, seguire la programmazione live dei canali Mediaset e LA7 con la funzione ‘on demand’ per rivedere i programmi degli ultimi sette giorni, tutto l’intrattenimento di discovery+ e i sei canali Eurosport sia live che on demand, oltre all’informazione di Euronews e CNN International per essere sempre aggiornati.​