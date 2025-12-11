Media

Arrivano i TimVision Days, per Natale Tim offre lo streaming senza limiti a tutti

di redazione
11 Dicembre 2025

In occasione delle prossime festività natalizie, TIM lancia i TimVision Days una iniziativa pensata per offrire a tutti la possibilità di accedere, senza alcun impegno a TimVision Play, il ricco catalogo di TIM, sempre pronto da guardare, di film, serie TV, cartoni e sport.

Da oggi fino all’11 gennaio, registrandosi su timvision.it o tramite l’App TimVision, sarà possibile guardare film in esclusiva, come ‘Il padre dell’anno’ con Michael Keaton dal 17 dicembre, ‘Tu Quoque’ con Maurizio Battista dal 15 dicembre, ‘Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes’; serie TV anche in esclusiva come ‘La strada stretta verso il profondo Nord’ con Jacob Elordi, cartoni animati dedicati ai più piccoli disponibili anche in LIS e audiodescritti, seguire la programmazione live dei canali Mediaset e LA7 con la funzione ‘on demand’ per rivedere i programmi degli ultimi sette giorni, tutto l’intrattenimento di discovery+ e i sei canali Eurosport sia live che on demand, oltre all’informazione di Euronews e CNN International per essere sempre aggiornati.​

Al termine del periodo promozionale, il servizio si disattiverà automaticamente e il cliente avrà l’opportunità di scegliere tra le tante proposte commerciali disponibili. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito www.timvision.it

TimVision è la piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo sul mercato italiano, con un accesso semplificato e conveniente a un catalogo di film, serie TV, cartoni, anche in anteprima esclusiva, oltre ai tanti contenuti proposti dalle più grandi piattaforme globali: Disney+, Netflix, DAZN, Prime, Apple TV e Paramount+.

