Pluto TV arriva su Tim Vision

TIM e Pluto TV, il servizio di streaming televisivo gratuito di Paramount Global, annunciano una nuova partnership che renderà disponibile l’applicazione Pluto TV sulla piattaforma TimVision con oltre 130 canali lineari originali e ad una vasta gamma di contenuti on demand.

Costruiti attorno a un ricco catalogo di contenuti provenienti da editori e distributori italiani e internazionali di primo piano, i canali di Pluto TV offrono accesso a serie library di successo come I Jefferson, Carabinieri e Baywatch, insieme ad una vasta offerta cinematografica e di TV movie con canali lineari e brand Pluto TV come Pluto Action, Pluto Thriller, Pluto Romantici, Pluto Sci-Fi e Pluto Horror, ma anche tanto intrattenimento, reality, true crime e un’ampia offerta dedicata a tutta la famiglia con canali come Super! Cartoni animati, Spongebob e le Tartarughe Ninja. Pluto TV propone i generi televisivi più amati e in grado di soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico.

Questo nuovo accordo contribuisce ad arricchire l’offerta di intrattenimento di TimVision, la piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo sul mercato italiano, con un accesso semplificato e conveniente a un catalogo di film, serie TV, cartoni – anche in anteprima esclusiva – oltre alle proposte delle più grandi piattaforme globali.

Pluto TV, società di Paramount, è il principale servizio di streaming televisivo gratuito che offre, a livello globale, oltre 1.000 canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico di oltre 68 milioni di utenti mensili. Il servizio offre un’ampia gamma di programmi e categorie con film, serie TV, sport, news, lifestyle, programmazione per bambini e molto altro in diverse lingue. Con sede a Los Angeles, la crescente presenza internazionale di Pluto TV si estende su tre continenti e più di 30 paesi. Pluto TV è accessibile via browser all’indirizzo web www.pluto.tv, su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Android TV, VIDAA OS Smart TV, sui principali CTV Device e Game Console, come Amazon Fire TV e Chromecast Play Station ed XBoxOne, oltre che attraverso la App per Android e iOS. Inoltre, una selezione di canali lineari Pluto TV sono disponibili anche su servizi Samsung TV+, LG channels, Amazon Fire TV live e Xiaomi channels.