TIM Enterprise acquisisce il 70 per cento di VoiSmart e punta sulla sovranità digitale

Il controllo delle tecnologie digitali assume un peso crescente nelle strategie delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quando riguarda la gestione dei dati e dei processi di comunicazione. In questo scenario si inserisce l’acquisizione del 70% di VoiSmart da parte del Gruppo TIM, operazione che rafforza il portafoglio di soluzioni proprietarie di TIM Enterprise e amplia le competenze del gruppo italiano nei settori delle comunicazioni unificate, dell’omnicanalità e dell’intelligenza artificiale.

VoiSmart è una realtà tecnologica italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per le comunicazioni digitali, il Wi-Fi customer engagement e l’AI. Il suo ingresso nell’orbita di TIM Enterprise, la business unit dedicata alla trasformazione digitale di grandi imprese, pubbliche amministrazioni e settori strategici, punta a consolidare la capacità del gruppo di sviluppare e gestire direttamente piattaforme tecnologiche destinate ai propri clienti.

L’operazione si inserisce in una strategia che mira a rafforzare il controllo sulle infrastrutture e sugli strumenti digitali, riducendo la dipendenza da tecnologie di terze parti. Un aspetto particolarmente rilevante per le organizzazioni che gestiscono servizi critici, per le quali la governance dei dati e dei processi di comunicazione costituisce una componente della sicurezza e della continuità operativa.

Sovranità digitale e controllo delle piattaforme

La sovranità digitale è uno dei temi centrali dell’operazione. Per imprese e pubbliche amministrazioni, poter contare su tecnologie sviluppate e governate direttamente può offrire maggiori possibilità di controllo sulle piattaforme utilizzate, sulla gestione dei dati e sui processi interni. In questo contesto, l’acquisizione di VoiSmart consente a TIM Enterprise di ampliare il perimetro delle competenze proprietarie negli ambiti VoIP, collaboration, omnicanalità e intelligenza artificiale.

La disponibilità di soluzioni sviluppate internamente può inoltre favorire una maggiore integrazione tra i diversi servizi digitali, limitando la frammentazione tecnologica e facilitando l’evoluzione delle piattaforme in funzione delle esigenze dei clienti.

«Con questa operazione portiamo in TIM Enterprise tecnologie e competenze italiane di eccellenza, rafforzando la nostra capacità di sviluppare e governare direttamente le piattaforme su cui si basano i servizi digitali dei clienti. È un ulteriore tassello della nostra offerta per la sovranità digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. Per chi gestisce servizi critici, poter contare su tecnologie sviluppate e controllate in Italia significa avere garanzie concrete su dove risiedono i dati e su come vengono governati i processi di comunicazione. Con la crescente convergenza tra connettività, cloud e intelligenza artificiale, il controllo delle piattaforme è una condizione di competitività per le imprese e di efficienza per la pubblica amministrazione», ha dichiarato Mirko Mischiatti, chief enterprise and innovative solutions officer di TIM.

Le dichiarazioni evidenziano la rilevanza strategica attribuita dal gruppo al controllo delle piattaforme digitali, in una fase in cui connettività, cloud e intelligenza artificiale tendono a convergere. La possibilità di integrare queste tecnologie può rappresentare un elemento competitivo, soprattutto per le organizzazioni che necessitano di soluzioni personalizzate e di un presidio diretto sui sistemi di comunicazione.

VoiSmart, continuità manageriale e prospettive di crescita

L’acquisizione prevede anche la continuità del coinvolgimento della precedente proprietà. Biagio Passaro, già amministratore unico di VoiSmart e socio di maggioranza attraverso Girasoli S.r.l., assume il ruolo di amministratore delegato e mantiene una partecipazione di minoranza insieme ai principali soci precedenti.

Il closing dell’operazione è stato siglato il 3 settembre. Gli accordi prevedono inoltre opzioni put e call che consentiranno a TIM di acquisire la restante quota del capitale entro il 2030. La struttura dell’intesa delinea quindi un percorso di integrazione progressiva, mantenendo nel frattempo un coinvolgimento degli azionisti precedenti nella società.

L’ingresso nel gruppo TIM rappresenta per VoiSmart un passaggio verso una dimensione industriale e commerciale più ampia. L’obiettivo è combinare le competenze tecnologiche e la capacità di innovazione della società con la presenza sul mercato e le risorse di TIM Enterprise, creando le condizioni per estendere la diffusione delle soluzioni sviluppate.

«Quando abbiamo fondato VoiSmart, la nostra ambizione era trasformare ricerca e innovazione sviluppate in Italia in tecnologie capaci di competere sul mercato. L’ingresso di TIM rappresenta un passaggio importante di questo percorso e ci permette di dare al nostro progetto una dimensione ancora più ambiziosa», ha dichiarato Biagio Passaro, amministratore delegato di VoiSmart. «Mettere insieme le competenze, l’agilità e la capacità di innovazione di VoiSmart con la forza industriale e la presenza sul mercato di TIM Enterprise significa rafforzare la capacità dell’Italia di sviluppare e governare tecnologie strategiche per le comunicazioni digitali, creando al tempo stesso le condizioni per portare le nostre soluzioni a una scala molto più ampia, in Italia e sui mercati internazionali».

Cloud e intelligenza artificiale, le prospettive dell’integrazione

Uno degli sviluppi attesi dall’operazione riguarda l’accelerazione delle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni cloud e di intelligenza artificiale. L’integrazione delle competenze di VoiSmart dovrebbe favorire una maggiore convergenza tra connettività, fonia, collaboration, customer engagement e servizi digitali avanzati.

Questa integrazione risponde a un’evoluzione del mercato in cui le aziende cercano piattaforme capaci di riunire più funzioni e rendere più efficienti le comunicazioni con clienti, dipendenti e interlocutori esterni. L’intelligenza artificiale può ampliare ulteriormente le possibilità di automazione e gestione dei servizi, mentre le tecnologie cloud offrono strumenti per sviluppare e distribuire applicazioni digitali.

La portata industriale dell’acquisizione dipenderà dalla capacità di tradurre le competenze acquisite in prodotti e servizi integrati, mantenendo al tempo stesso il controllo sulle tecnologie considerate strategiche. Per TIM Enterprise, l’operazione amplia il perimetro delle soluzioni proprietarie e rafforza il posizionamento nel mercato delle comunicazioni digitali destinate alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Più che una semplice acquisizione societaria, l’ingresso di VoiSmart rappresenta dunque un investimento sulle competenze tecnologiche e sulla possibilità di governare direttamente una parte più ampia dei servizi digitali. Un percorso che lega la crescita industriale del gruppo alla sfida della sovranità digitale, in un mercato nel quale cloud, connettività e AI assumono un ruolo sempre più integrato.