TIM realizza per Sparkasse la prima rete “quantum safe” per il settore bancario italiano

TIM ha realizzato per Sparkasse un’infrastruttura digitale in grado di resistere agli attacchi crittografici quantistici di nuova generazione, la prima in Italia per un gruppo bancario. La rete, realizzata grazie alle competenze della controllata Telsy, attiva nel settore della cybersecurity, garantisce a Sparkasse una connessione “a prova di futuro”, che protegge i dati da potenziali minacce legate allo sviluppo dei computer quantistici.

“Mettere in sicurezza infrastrutture e comunicazioni è oggi più che mai essenziale, una missione che Telsy persegue attraverso le proprie competenze e tecnologie proprietarie. L’implementazione di comunicazioni quantum-safe, realizzata per Sparkasse, rappresenta un importante primato e un modello virtuoso per aziende e istituzioni che dovranno quanto prima dotarsi di soluzioni a prova di futuro”, ha dichiarato Alessandra Michelini, amministratrice delegata di Telsy.

“Il nostro investimento in tale progetto rappresenta un passo concreto nella costruzione di un ecosistema di sicurezza sempre più integrato e resiliente, per permettere di raggiungere un livello di sicurezza avanzato, garantendo quindi, anche alla clientela, uno scudo protettivo essenziale in un panorama di minacce in continua evoluzione. In un contesto in cui la sicurezza digitale rappresenta un elemento essenziale per la tutela di informazioni e servizi critici — dall’online banking ai pagamenti digitali, dalla protezione dei dati personali alla continuità operativa — adottare un approccio quantum safe significa prevenire rischi concreti”, ha sottolineato l’amministratore delegato del gruppo Sparkasse Nicola Calabrò.