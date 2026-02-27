TIM testa il primo collegamento quantum-safe tra Data Center su rete attiva in Italia

TIM ha annunciato di aver realizzato il primo collegamento quantum-safe tra due Data Center su rete in esercizio in Italia. La sperimentazione, condotta a Milano su una tratta di 40 chilometri, ha validato in un contesto operativo reale l’utilizzo della distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche (Quantum Key Distribution, QKD) per la cifratura dei flussi dati, mantenendo attivo il traffico commerciale.

Il test, svolto in collaborazione con Cisco, ha verificato l’integrazione della componente quantistica con le architetture di rete e sicurezza esistenti. Il segnale per la distribuzione delle chiavi è stato co-propagato insieme al traffico dati tradizionale sulla stessa coppia di fibre ottiche, lungo un percorso che ha attraversato diversi nodi della rete TIM nell’area urbana di Milano, collegando due dei principali Data Center del gruppo. La configurazione, caratterizzata da numerose giunzioni e componenti intermedie, ha permesso di testare la robustezza della soluzione in scenari reali di replica, backup e disaster recovery.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma volto a rafforzare la sovranità digitale e la sicurezza dell’ecosistema rete–data center–cloud, con l’obiettivo di incrementare resilienza, continuità operativa e protezione dei dati sensibili per imprese e Pubblica Amministrazione.

Al progetto hanno contribuito le società dell’ecosistema TIM Enterprise: Telsy e QTI per la crittografia e la sicurezza quantistica, e Noovle per l’infrastruttura Data Center.

La sperimentazione rientra inoltre nel percorso europeo sulle comunicazioni quantistiche. TIM ha coordinato il progetto European QUantum ecOsystems (EQUO), attivo dal 2023 al 2025 e finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Digital Europe Programme, a supporto dello sviluppo dell’infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), con l’obiettivo di sviluppare reti e servizi di distribuzione quantistica delle chiavi in linea con gli standard emergenti.

Con questa iniziativa, il gruppo punta a portare sul mercato soluzioni orientate alla protezione dei dati critici e alla resilienza cibernetica delle reti, in risposta a scenari di sicurezza sempre più complessi e alle normative di settore.