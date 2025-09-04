Armani, la filosofia del minimalismo trasformata in eleganza

Lo dico subito: Armani è l’unica firma della moda che ha destato la mia attenzione, fino a indossarne qualche capo con la necessaria disinvoltura. Ho sempre trovato le sue linee, distinte e significative, giammai festaiole e appariscenti. Armani permette di passare quasi inosservato, fino a quando non si viene scoperti. La semplicità raffinata, la qualità dei tessuti e il minimalismo che accompagna le sue creazioni mettono a proprio agio anche le persone più riservate, intimiste e riluttanti alle griffe. I colori classici come il nero, il blu e il greige (una sua tonalità personale che sta tra il grigio e il beige) dànno il senso pieno della sobrietà, sottraendosi a qualsiasi effetto di meraviglia, come a distogliere l’attenzione da sé stessi, salvo accorgersi della peculiare eleganza che distingue, armonizzata da un canone filosofico e di vita che esprime un gusto, un contegno, un’estetica. Minimalismo e raffinatezza, dunque, a conferire eleganza alle creazioni che trascendono le tendenze stagionali, ispirate da premesse artistiche e multiculturali, con echi diversi a garantirne il mutamento. “Lo stile è eleganza, non stravaganza”, diceva. Pertanto, “l’importante non è farsi notare, ma ricordare”, sosteneva con orgoglio.

Resto, tuttavia, convinto che un abito, anche il più confacente, non può mai renderci migliori, ma assecondare il nostro umore, sì. E Armani è stato l’unico stilista, al di là di Coco Chanel, capace di accordare uno stile sartoriale, dato da un silente e felpato garbo, all’archetipo classico del “Nulla di troppo” (μηδὲν ἄγαν) inciso sul tempio di Apollo a Delfi, accanto all’altro motto: “Conosci te stesso” ( γνῶθι σεαυτόν).

Vi è nel lavoro di Armani un’etica della moderazione e la rinuncia di ogni eccesso, quasi in obbedienza ai moniti della filosofia degli antichi padri, secondo cui l’eccesso poteva condurre alla hybris (ὕβρις), considerata la colpa suprema contro l’ordine cosmico.