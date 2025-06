Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei capire come ci è finito»

Massimo Bossetti è al centro della prima puntata di Belve Crime, in onda questa sera alle 21:20 su Rai 2. La quinta stagione di Belve si è conclusa settimana scorsa con una media di 1.431.000 spettatori pari al 9,04 per cento di share ma stasera Francesca Fagnani sarà ancora in tv per il debutto del primo spin-off del programma, Belve Crime, dalle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Francesca Fagnani, in questa prima puntata, intervisterà Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto il 26 novembre di quindici anni fa a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Il movente? Un’aggressione sessuale. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise di Bergamo.

Massimo Bossetti si è sempre dichiarato innocente. A Fagnani ha concesso una lunga intervista, rispondendo alle domande dirette della giornalista, parlando in modo dettagliato la sua vicenda.

Ecco la breve anticipazione.

Fagnani: “Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara”. Bossetti: “È tutto assurdo, anomalo e incompreso”.

Fagnani: “Non per la scienza, capisce? Non per la scienza né per la legge”. “Il Dna nucleare, cosa evidenzia?”, dice Bossetti. “Il Dna nucleare evidenzia in modo univoco l’identità di una persona”, sottolinea Fagnani.

“Il Dna nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere a poche settimane, invece era ancora presente”, dice Bossetti. “E neanche poco”, interviene la conduttrice.

“Il Dna mitocondriale che è risaputo da tutti, che non si può disperdere, non c’è”, aggiunge Bossetti. “Però il valore legale e forense ce l’ha il Dna nucleare, è quello che stabilisce l’identità delle persone. E purtroppo per lei e pure per Yara c’era il suo”, fa notare Fagnani. “Però, scusi, poi c’è una domanda banalissima da fare: ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?”, chiede Fagnani. “È quello che vorrei capire anche io”, conclude Bossetti.

Tra gli ospiti della puntata, oltre a Massimo Bossetti, Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. Prima delle interviste di Francesca Fagnani, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come “Indagini”.

