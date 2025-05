Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti

È stata confermata la condanna a 5 anni di reclusione per l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi Mauro Moretti per la strage ferroviaria di Viareggio, che il 29 giugno 2009 provocò la morte di 32 persone. L’incidente fu innescato dal deragliamento di un vagone che trasportava gpl con conseguenti incendi che colpirono le case adiacenti alla stazione.

La decisione è arrivata oggi al termine del processo d’appello “ter” che doveva rideterminare le pene per 12 imputati, così come disposto dalla Cassazione. Ma la Corte d’Appello di Firenze ha confermato senza alcuna modifica le condanne già inflitte.

Al termine della lettura della sentenza, alla quale lo stesso ex a.d. delle Ferrovie era presente, si sono registrati momenti di alta tensione. «Hai bruciato vive 32 persone!», ha gridato una donna, correndo verso di lui insieme ad altri familiari visibilmente scossi. Davanti al palazzo di giustizia era inoltre in corso un presidio dei familiari delle vittime davanti al palazzo di giustizia, mentre sul cancello del palazzo sono stati appesi cartelloni anche con i volti delle 32 vittime della strage. Moretti Moretti si è allontanato in silenzio, mentre il suo avvocato Ambra Giovine ha annunciato un nuovo ricorso. Si tratterebbe, nel caso, del settimo giudizio sulla vicenda, dopo il primo grado, due appelli, due giudizi in Cassazione e il terzo appello appena concluso.

Non sono cambiate le pene anche per tutti gli altri imputati: Michele Mario Elia 4 anni, 2 mesi e 20 giorni; Mario Paolo Pizzadini, manager di Cima Riparazioni, 2 anni, 10 mesi e 20 giorni; Daniele Gobbi Frattini, responsabile tecnico di Cima Riparazioni, 2 anni, 10 mesi e 20 giorni; Mario Castaldo, ex direttore della divisione Cargo Chemical, 4 anni; Uwe Kriebel, operaio dell’officina Junghental (Germania), 4 anni, 5 mesi e 10 giorni; Helmut Broedel, funzionario dirigente dell’officina Junghental di Hannover, 4 anni, 5 mesi e 10 giorni; Andreas Schroeter, tecnico di Junghental, 4 anni e 8 mesi; Peter Linowski, amministratore delegato di Gatx Rail Germania, 6 anni; Rainer Kogelheide, amministratore delegato di Gatx Rail Austria, 6 anni; Roman Meyer, responsabile della flotta carri di Gatx Austria, 5 anni, 6 mesi e 20 giorni; Johannes Mansbart, manager di Gatx Rail Austria, 5 anni e 4 mesi.