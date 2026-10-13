Ángel Marillan Cayul: una condanna non giustifica una punizione arbitraria

La famiglia di Ángel Marillan Cayul denuncia che il trasferimento nel carcere di Temuco e l’assegnazione a un modulo comune aggravano il suo sradicamento. Chiede che siano rispettati i suoi diritti, la sua identità mapuche e i legami con Temukuikui.

La famiglia di Ángel denuncia che, dopo quasi tre anni di carcere, il suo trasferimento a Temuco e la detenzione in un modulo comune aggravano lo sradicamento e ignorano la sua appartenenza a Temukuikui. Il suo caso esprime un’ingiustizia che non finisce con la sentenza: si aggrava quando lo Stato tratta l’identità mapuche come qualcosa che può essere ignorato al momento di incarcerare una persona.

Ángel Nicolás Marillan Cayul aveva 22 anni quando fu arrestato il 19 ottobre 2023, durante un’operazione di polizia e militare nel Wallmapu. Figlio di Carolina Cayul Millalen, uno di quattro fratelli e membro del Lof Temukuikui, fu posto in custodia cautelare nel carcere di Angol. Nel settembre 2026 è stato condannato a nove anni di carcere, secondo le informazioni fornite dalla sua famiglia.

Fin dall’inizio, i suoi familiari denunciano che la detenzione è stata accompagnata da sanzioni, restrizioni e punizioni da parte della Gendarmería. Dopo la condanna, Ángel è stato trasferito a Temuco e assegnato a un modulo comune. La famiglia definisce arbitraria questa decisione e sostiene che non abbia rispettato le sue origini mapuche né i suoi legami con una comunità e un territorio emblematici.

È un’ingiustizia che va denunciata chiaramente. Una condanna non concede allo Stato il permesso di aggiungere punizioni informali, imporre restrizioni ingiustificate o cancellare l’identità della persona detenuta. Se Ángel è stato sanzionato senza garanzie, se i suoi diritti sono stati limitati senza sufficienti motivazioni o se il trasferimento è stato deciso senza considerare la sua appartenenza comunitaria, tali misure devono essere riesaminate e i loro effetti riparati.

La famiglia non chiede di sostituirsi al processo né di ignorare la sentenza. Rivendica qualcosa di fondamentale: che Ángel sia trattato con dignità e che le decisioni penitenziarie siano motivate in modo chiaro, possano essere riesaminate e non lo separino dalla sua identità mapuche. Questa rivendicazione non è incompatibile con la giustizia: è una richiesta di giustizia.

Il suo arresto è avvenuto in un contesto di intensa presenza di forze di polizia e militari nel Wallmapu, sotto lo stato di emergenza costituzionale. Nell’ottobre 2023, le informazioni pubbliche sull’operazione a Temucuikui riferivano di perquisizioni di polizia e di un dispiegamento militare nel perimetro; le autorità presentarono l’intervento come parte di un’indagine penale. Questa versione ufficiale deve poter essere confrontata con l’esperienza delle persone coinvolte e con un’indagine indipendente su quanto accaduto.

Quando i militari sono per le strade e le operazioni armate diventano parte della vita quotidiana, lo Stato trasmette l’immagine di un territorio in guerra. Non è un’immagine neutrale: trasforma intere comunità in oggetto di sorveglianza e fa sì che i loro abitanti siano considerati, prima ancora che cittadini con diritti, potenziali sospetti. In questo contesto, l’appartenenza mapuche può essere ingiustamente associata alla minaccia e le rivendicazioni territoriali ridotte a una questione di ordine pubblico.

La discriminazione non si manifesta sempre attraverso un divieto scritto o un insulto. Può esprimersi anche con decisioni che ignorano sistematicamente l’identità di una persona, con un trattamento che trasforma un territorio indigeno in una permanente “zona a rischio” o con la diffidenza verso i suoi legami comunitari. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per le denunce di discriminazione razziale e uso eccessivo della forza contro le persone mapuche, chiedendo di indagare tali accuse e di rispettare i diritti umani.

Nulla di tutto questo consente di affermare, senza esaminare gli atti, che ogni misura contro Ángel sia stata adottata per discriminazione. Impedisce però di liquidare le denunce come dettagli amministrativi. La Gendarmería deve spiegare perché lo ha trasferito, quali criteri ha usato per assegnargli un modulo e su quali basi sono state adottate le sanzioni e le restrizioni denunciate dalla famiglia. Deve inoltre garantire che la sua identità e i suoi legami comunitari non vengano ignorati solo perché è detenuto.

Lo Stato ha l’obbligo di indagare sui reati. Ha anche l’obbligo di non trasformare il carcere in un luogo in cui le persone mapuche siano esposte a un trattamento più duro, a uno sradicamento imposto o a decisioni prive di spiegazioni. La privazione della libertà non sospende i diritti fondamentali e, a maggior ragione, non può giustificare una punizione aggiuntiva al di fuori della sentenza.

Ángel è un nome in un fascicolo, ma è anche un figlio, un fratello e un membro di Temukuikui. Per la sua famiglia, il trasferimento non è una semplice decisione logistica: significa allontanarlo dalla comunità e sottoporlo a condizioni che ritengono ingiuste. Questa denuncia merita di essere ascoltata e affrontata con documenti, motivazioni e un riesame indipendente, non liquidata come una controversia minore.

Difendere Ángel significa chiedere che i suoi diritti siano rispettati e che le denunce della sua famiglia siano investigate. Significa pretendere che le istituzioni spieghino le proprie decisioni e che lo Stato smetta di trattare il Wallmapu come un territorio in cui l’eccezione e la forza possono sostituire le garanzie. Nessuna condanna rende giusta l’arbitrarietà.