Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Primo contatto tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nel corso del confronto telefonico Donald Trump ha consigliato al presidente russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa. (La telefonata è stata poi smentita dal Cremlino) (Il Fatto Quotidiano)

Lo scorso sabato Una manifestazione della Rete dei Patrioti e di Casapound ha fatto mobilitare la rete antifascista bolognese che nel tentativo di raggiungere il corteo dell’estrema destra è entrata in contatto con le forze dell’ordine. Feriti 3 poliziotti, si infiamma lo scontro politico. Matteo Salvini: «Zecche rosse, comunisti, delinquenti, criminali da centro sociale» . Il sindaco di Bologna Matteo Lepore:«Il governo ha mandato le camicie nere a Bologna» (Avvenire)

Stop al trattenimento dei 7 migranti in Albania i giudici della sezione immigrazione scelgono di rinviare il quesito alla Corte Europea e sospendono la convalida del fermo dei sette migranti che rientrano a Brindisi, prosegue lo scontro tra la maggioranza e i magistrati esperti di immigrazione. Si svuota per la seconda volta il centro di rimpatrio albanese e s’inasprisce il clima politico tra governo e opposizione. (Corriere della Sera)

Meloni incontra i Sindacati che confermano lo sciopero generale. La Premier afferma che le norme riguardanti le uscite anticipate dal lavoro restano pressoché immutate e viene reso strutturale il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef, con l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito. Maurizio Landini conferma che non si è potuto fare un passo avanti all’incontro col Governo. (Il Sole 24Ore)

Elon Musk, sarà il capo del “Dipartimento per l’efficienza governativa assieme all’uomo d’affari repubblicano, Vivek Ramaswamy”. Lo ha annunciato Donald Trump. Obbiettivo, smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali. (Il Tempo)

Musk si esprime poi contro i giudici italiani: “Se ne devono andare” tiepida la risposta del centro destra, Salvini a parte. (Fanpage)

Rinviato a data da destinarsi il voto sulla nomina di Raffaele Fitto a commissario per la Coesione e vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Una scelta in linea con l’intesa presa all’interno della cosiddetta ‘maggioranza Ursula II’ di congelare il voto su tutti e sei i vicepresidenti esecutivi in pectore. Una scelta che potrebbe sottendere la volontà di procedere verso un voto unico, a blocco, per tutte e sei le poltrone con l’obiettivo di evitare che qualcuno di loro cada sotto la scure dei veti incrociati. (Quotidiano Nazionale)

Il Presidente Mattarella replica alle dichiarazioni di Elon Musk, che aveva attaccato i giudici che non hanno convalidato i trasferimenti dei migranti in Albania. «L’Italia – spiega il Presidente – sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni»n(Il Giornale)

Sono sempre di più i vip e personaggi celebri che stanno lasciando X dopo le elezioni di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America e la sua scelta di affidare a Elon Musk, patron del social network, il dipartimento per l’Efficienza governativa. Il quotidiano progressista britannico, Il Guardian, spiega che il social network del miliardario diffonde “teorie del complotto di estrema destra e razzismo”. Chiude il profilo anche Jamie Lee Curtis. In Italia lasciano Piero Pelù, Elio e Piovani. (Rainews)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Raffaele Fitto. Nel corso del colloquio gli ha formulato gli auguri per l’affidamento dell’incarico – così importante per l’Italia – assegnatogli dalla Presidente Von der Leyen nell’ambito della Commissione dell’Unione europea. Meloni:«Da giorni chiedo alla segretaria del Pd di dire quale sia la posizione ufficiale del suo partito» su Fitto, non deve rispondere a me, ma ai cittadini italiani. (Il Sole24Ore)

La Consulta boccia parzialmente la riforma della Lega sull’autonomia; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge, ma – come ci si attendeva – smonta alcuni dei nodi principali della legge Calderoli e ravvisa l’incostituzionalità di sette profili di legge. Spetterà al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali. (Repubblica)