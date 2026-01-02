Svizzera: il mito che si incrina

Nell’incontro a Mar-a-Lago, Zelensky dimostra a Trump che gli ucraini fanno sul serio sui negoziati e non sono l’ostacolo all’accordo, ma non riesce a convincerlo che serve pressione su Putin per far finire la guerra. Il Cremlino ottiene tempo, dei gruppi di lavoro che prolungano le trattative mentre il conflitto continua. Mosca conferma che Putin è contrario a un cessate il fuoco; sarebbe soltanto utile a prolungare le ostilità.

(Il Foglio)

Arriva il decreto del governo per gli aiuti all’Ucraina nel 2026. C’è l’accordo tra Meloni e Salvini: in Consiglio dei ministri il provvedimento di tre articoli per prorogare l’invio di armi a Kiev. La Lega fa inserire la clausola per gli equipaggiamenti civili. Una norma anche per tutelare i giornalisti freelance. Infine il terzo articolo sui tempi di entrata in vigore.

(Il Fatto Quotidiano)

Il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione in merito alla data sul referendum per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. A quanto si apprende, la data del referendum costituzionale sulla giustizia sarà decisa al primo Consiglio dei ministri di gennaio: l’intenzione sarebbe quella di arrivare alla consultazione non i primi di marzo, ma nelle settimane successive, comunque entro la fine del mese di marzo.

(Adnkronos)

Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista di costume Chi e conduttore del reality show Grande Fratello, ha sospeso i propri impegni con Mediaset per via delle accuse ricevute da Fabrizio Corona in una puntata di Falsissimo, il suo programma di gossip su YouTube. Lo hanno comunicato i suoi avvocati, dicendo che la decisione è stata presa «in via cautelativa»; l’azienda ha fatto sapere di averla accolta. Indagato poi per violenza sessuale ed estorsione

(IlPost)

Apre l’autostrada Asti-Cuneo, l’eterna incompiuta: “Un giorno storico atteso trent’anni”L’idea di un collegamento diretto tra i due capoluoghi di provincia nel cuore operoso e isolato del Nord Ovest risale agli anni ‘80. La prima concessione per la realizzazione dell’opera è del 1991, poi una serie di ritardi. In termini economici significa collegare stabilmente il sistema cuneese ai porti liguri e ai corridoi europei, con effetti diretti su competitività, logistica, turismo e occupazione.

(Lastampa)

Nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, una violenta esplosione seguita da un incendio ha devastato il bar “Le Constellation”, popolare locale nel cuore della lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera). L’incidente è avvenuto intorno alle 1:30 nel seminterrato del bar, mentre erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno e il locale – capace di ospitare fino a 400 persone – era affollato da oltre un centinaio di avventori, tra turisti e giovani. Ci sarebbero, secondo i media svizzeri, almeno 47 morti. I feriti sarebbero un centinaio, sei gli italiani dispersi, tredici ricoverati.

(Libero)

Undicesimo discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, costruito attorno al pilastro delle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica italiana e alla strenua, a tratti accorata difesa della democrazia.Un appello alle istituzioni e a tutti i cittadini, perché facciano ciascuno la propria parte per il bene della collettività. «La nostra aspettativa è rivolta alla pace», è l’incipit del capo dello Stato, che torna a condannare leader come Putin che aggrediscono e non accettano di far tacere le armi, ripugnante il rifiuto di chi nega la pace, perché si sente più forte». Un appello ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi»

(Corriere della Sera)

Un morto e 283 feriti, cui 54 ricoverati. È il bilancio dei festeggiamenti del Capodanno fornito dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Viminale. Rispetto al precedente anno diminuiscono i feriti, che erano 309, ma si registra un decesso: è un 63enne di nazionalità moldava, colpito dall’esplosione di un petardo tra le mani. Il corpo è stato trovato dai carabinieri ad Acilia, periferia di Roma, nei pressi di un parco pubblico. La vittima è deceduta per emorragia. Dodici, infine, i ferimenti da colpi d’arma da fuoco.

(Skytg24)

Secondo funzionari statunitensi, la Cia ha valutato che l’Ucraina non stava prendendo di mira una residenza utilizzata dal presidente russo Vladimir Putin in un recente attacco con droni nel nord del suo paese, smentendo un’affermazione fatta dal leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata dello scorso lunedì. Lo scrive la Cnn. Iil direttore della Cia John Ratcliffe ha informato Trump sulla valutazione, hanno affermato i funzionari.

(Huffpost)