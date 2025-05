Vedi Napoli e poi veleggi

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

16 Maggio 2025

Il presidente ucraino Zelensky, al termine di giorni di serrate consultazioni diplomatiche con i volenterosi e con Trump, apre a Putin dicendosi pronto a raccogliere l’invito del leader del Cremlino a un vertice di pace a Istanbul ma ad una condizione: che Mosca rispetti una tregua immediata. Per il presidente francese Macron il leader del Cremlino vuole solo guadagnare tempo, si tratta dell’ennesimo bluff. Per Trump L’incontro a Istanbul si deve fare. «Immediatamente».

(Repubblica)

Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. Secondo quanto riporta una dichiarazione congiunta Usa-Cina da Ginevra, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”. La Cina revisionerà “i dazi addizionali” sulle importazioni di beni Usa, ha riferito il ministero del Commercio, in merito alla nota congiunta dopo i negoziati in Svizzera.

(IlSole24Ore)

Hamas libera l’ostaggio americano Idan Alexander di 21 anni con cittadinanza americana e israeliana. L’ostaggio è stato consegnato agli operatori della Croce Rossa a nord della città di Khan Yunis, sud della Striscia di Gaza. È il primo soldato dell’Idf, maschio e in vita, tra quelli rapiti il 7 ottobre del 2023, ad essere liberato. La liberazione è un messaggio al presidente Usa di Hamas, che chiede ora «negoziati seri per il rilascio di altri rapiti: Trump ponga fine alla guerra», chiedono i miliziani palestinesi.

(IlMattino)

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha presentato il piano sull’immigrazione: meno stranieri, controllo dei confini, stretta su residenza, lavoro, famiglia e studio. Il premier ha annunciato la creazione di un sistema di regole sull’immigrazione legale per contenere l’avanzata di stranieri «in modo controllato, selettivo ed equo», tagliando il numero di visti concessi per lavori poco qualificati, aumentando le soglie salariali per i visti legati all’occupazione e innalzando gli standard di conoscenza dell’inglese per i migranti.

(IlGiornale)

Donald Trump in Arabia Saudita ha ottenuto dal principe Mohammed bin Salman un impegno da 600 miliardi di dollari per investimenti negli Usa.Una somma enorme che include quello che gli americani descrivono come il più grande accordo di vendita di armi tra alleati, per un valore di quasi 142 miliardi di dollari. Il mese scorso gli Stati uniti si erano detti pronti a offrire a Riyadh un pacchetto di armi del valore di 100 miliardi. MbS è andato ben oltre, coprendo buona parte del desiderio della Casa bianca di ottenere investimenti per «mille miliardi di dollari»

(IlManifesto)

Nuova scossa di terremoto a Campi Flegrei nella giornata di martedì 13 maggio 2025. Intorno alle ore 12.08 una fortissima scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita nella zona di Pozzuoli, nei comuni della provincia come Quarto, Giugliano, Bacoli. Non solo, la scossa è stata avvertita anche a Napoli e in diversi quartieri della città dal Vomero a Posillipo. La terra ha avuto un sussulto ondulatorio durato diversi secondi che ha spaventato buona parte dei cittadini partenopei.

(meteo.it)

Il presidente russo Vladimir Putin non sarà a Istanbul per i negoziati, così come Donald Trump. Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a volare a Istanbul in presenza di Putin, incontrerà Recep Tayyip Erdogan ma ad Ankara. Al posto di Putin a Istanbul è giunta una delegazione guidata dal vice presidente Vladimir Medinsky. A capo della delegazione Usa, come ribadito dallo stesso Trump, ci sarà il segretario di stato Marco Rubio.

(Domani)

Scontro nell’Aula della Camera, durante il premier time, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader dell’opposizione Giuseppe Conte (M5s) e Elly Schlein (Pd) su armi e sanità. Conte: «Ha dato priorità alle armi rispetto alle urgenze di cittadini e imprese. Meloni: lei da premier ha sottoscritto l’aumento delle spese militari. Schlein: «avete portato la spesa sanitaria ai minimi storici»Meloni: Il fondo sanitario nazionale è al livello più alto di sempre.

(IlSole24Ore)

“Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s cup si disputerà per la prima volta nella storia in Italia” Questo l’annuncio della premier Giorgia Meloni. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la 38 esima edizione del torneo, la città campana ha superato la concorrenza dei petrodollari dei Paesi Arabi che volevano la Coppa America. Battuta anche la concorrenza interna di Sardegna e Liguria.

(IlMattino)

Guerra in medio oriente, continuano i raid israeliani, oltre 100 i morti in sole 24 ore a Gaza. Human Rights Watch definisce “strumento di sterminio” il blocco degli aiuti da parte di Israele. Della guerra nella Striscia ha parlato anche il presidente francese Emmanuel Macron nella sua prima telefonata con Papa Leone XIV. Rubio alla Bbc ribadisce la ‘ ‘preoccupazione’ degli Stati Uniti per la situazione umanitaria a Gaza.

(SkyTg24)