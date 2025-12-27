Zelensky in missione da Trump a Mar-a-Lago

Putin non arretra. Dopo aver respinto ogni ipotesi di pace, sabotato ogni dialogo, con il vertice di Miami ancora in corso, prima fa sapere che di un incontro con la controparte ucraina non se ne parla nemmeno, poi fa dire al suo portavoce di essere pronto a parlare faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron.

(Il Giornale)

La manovra arriva in aula, previsto lo stralcio di cinque norme dal testo tra le altre quella sui lavoratori sottopagati: la misura, insieme ad altre quattro, sarà stralciata dal maxiemendamento alla manovra. La scelta arriva alla fine di una lunga giornata in Senato e dopo molteplici interlocuzioni all’interno del governo, con la maggioranza e anche con le opposizioni.

(Ansa)

L’esplosione di un autobomba a Mosca all’interno di un veicolo ha causato la morte di un alto ufficiale che era responsabile della supervisione dell’addestramento delle forze armate russe. L’agenzia di stampa France Presse afferma che l’ufficiale ucciso era capo del Dipartimento formazione operativa dello Stato maggiore. Il Comitato investigativo russo ha precisato che una delle piste prese in considerazione è quella «legata» ai «servizi speciali ucraini».

(Il Sole24Ore)

In Spagna si consuma la disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura che rappresenta molto più che un’elezione locale. I socialisti del Psoe hanno perso in una regione dove hanno governato per 36 anni cadendo dal 40 per cento al 25,7. Il motivo della débâcle risiede nello scontento generale rispetto al governo nazionale, assediato dagli scandali di corruzione e molestie sessuali.

(Il Foglio)

In Turchia, l’aereo che trasportava una delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore dell’esercito Mohammed al-Haddad, si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, nei pressi di Ankara. Le cinque persone a bordo sono morte. Il jet era diretto a Tripoli. I media turchi riferiscono che l’aereo avrebbe subìto un guasto al sistema elettrico immediatamente dopo il decollo dall’aeroporto di Ankara.

(Tgcom24)

Martedì 23 dicembre con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, il Senato ha approvato la legge di bilancio, che verrà inviata alla Camera, che avrà pochi giorni (tra Natale e Capodanno) per esaminarla e approvarla in via definitiva senza poterla modificare in alcun modo. La legge appena approvata è quindi, in sostanza, quella definitiva: vale 22 miliardi di euro, e ancor più di quelle precedenti approvate dal governo di Giorgia Meloni è molto cauta e conservativa sulle spese e carente su interventi che sostengano la crescita e gli investimenti.

(IlPost)

Nvidia ha investito 20 miliardi di dollari per acquisire Groq, startup specializzata in chip per l’intelligenza artificiale. Per l’azienda fondata nel 1993 da Jen-Hsun Huang si tratta della più grande acquisizione della sua storia. Il colosso dei chip, con questa operazione, prosegue nella strategia di assorbire potenziali concorrenti, prima che possano sfidare il suo dominio nel mercato dei semiconduttori per l’Ai.

(Corriere dela Sera)

Allerta meteo. Natale col fiato sospeso in Emilia-Romagna, per l’allerta rossa per maltempo che riguarda il cuore della regione, la pianura bolognese e le limitrofe aree di ferrarese e ravennate. La pioggia infatti non ha dato tregua per gran parte della giornata del 25 dicembre e preoccupano i livelli dei corsi d’acqua, in aumento dal pomeriggio con diversi Comuni hanno emanato ordinanze di evacuazione per le frazioni a ridosso dei fiumi. Castel Bolognese, Bagnacavallo, Cotignola, Lugo; i fiumi Senio e Lamone: questa la geografia delle criticità più forti.

(Repubblica)

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell’ISIS nella Nigeria nord-occidentale, che sta ferocemente prendendo di mira e uccidendo cristiani. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. “Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo radicale islamico di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e un buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il massacro dei cristiani continuerà”, ha dichiarato il presidente Usa.

(Euronews)

Durante la preghiera mariana, nella festa di Santo Stefano, il Papa ha ricordato ai potenti della Terra che il cristiano «non ha nemici ma fratelli e sorelle», e come il Protomartire è chiamato a “perdonare” «per una forza più vera di quella delle armi». Le parole di Prevost arrivano a poche ore dall’operazione militare degli Stati Uniti, contro le basi terroristiche dell’Isis in Nigeria, rivendicati dal presidente Donald Trump come risposta al «massacro» dei cristiani locali.

(Avvenire)

E’ morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l’altro la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972.

(Ansa)

Nuovo faccia a faccia tra Zelensky e Trump a Mar-a-Lago, i nodi da sciogliere sono ancora stretti. Una delle questioni più complesse riguarda la centrale di Zaporizhzhia, il più grande impianto nucleare d’Europa. Situata nella città occupata di Enerhodar, la centrale produceva circa il 20% dell’elettricità ucraina prima che la Russia la occupasse. La Casa Bianca vorrebbe un impianto controllato da Ucraina, Stati Uniti e Russia e benefici economici condivisi. Kiev però teme che una gestione trilaterale legittimi l’occupazione russa. Mentre Mosca preme perché la controparte ucraina sia tagliata fuori.

(Corriere della Sera)