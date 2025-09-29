Italia
Bonus sport 2025: fino a 300 euro per l’attività dei figli
Fino a 300 euro per le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Al via le domande per il nuovo contributo previsto dalla legge di Bilancio
Il Bonus Sport 2025 è ufficialmente operativo. Si tratta di un contributo economico previsto dalla Legge di Bilancio 2025, finanziato dal Fondo Dote Famiglia con uno stanziamento di 30 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le famiglie a basso reddito nelle spese per l’iscrizione a corsi sportivi extrascolastici.
Chi può richiederlo
Il bonus spetta ai nuclei con:
- ISEE non superiore a 15.000 euro
- figli di età compresa tra 6 e 14 anni
Ogni famiglia può ottenere fino a 300 euro per figlio, con un massimo di 600 euro complessivi se i figli beneficiari sono due.
Quali corsi sono validi
Il contributo è riconosciuto solo per attività organizzate da:
- ASD/SSD (associazioni e società sportive dilettantistiche)
- ONLUS
- Enti del Terzo Settore iscritti agli elenchi ufficiali
I corsi devono avere specifiche caratteristiche:
- almeno due lezioni a settimana
- durata minima di sei mesi
- avvio entro il 15 dicembre 2025 e termine entro il 30 giugno 2026
Come funziona il bonus
Il contributo non viene versato alle famiglie, ma direttamente agli enti sportivi accreditati che applicano lo sconto sulla quota di iscrizione.
La domanda va presentata online sulla piattaforma ufficiale, una volta pubblicato l’elenco delle associazioni aderenti. I fondi vengono assegnati in ordine cronologico, fino a esaurimento risorse.
Attenzione: la partecipazione al corso è obbligatoria. Se il minore salta più del 30% delle lezioni, il bonus può decadere e gli importi dovranno essere restituiti.
Il Bonus Sport non è compatibile con altri contributi o agevolazioni fiscali riferiti alla stessa attività; le famiglie che ricevono altri sostegni per l’attività sportiva del minore, quindi, non potranno usufruire di questo bonus.
