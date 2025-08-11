Italia Dìvide et ìmpera: il paese, anche quello dello spettacolo, ora che tutto è spettacolo, ti cadrà ai piedi

di Dino Villatico

Molti si lamentano per l’abbassamento del livello cvulturale della RAI. Ma è un fenomeno che riguarda l’intera vita sociale del paese. A chi vuoi che interessi un festival dedicato a Rossini?

11 Agosto 2025